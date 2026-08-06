Corinthians vence o Inter, mas cai em casa na Copa do Brasil

Pela segunda vez em sua história, o Internacional eliminou o Corinthians da Copa do Brasil na Neo Química Arena. Esta, porém, teve um gostinho especial, já que conseguiu o feito diante de nada mais, nada menos que o atual campeão do torneio nacional. O Colorado avançou de fase pelo placar agregado de 3 x 2, graças ao saldo conquistado no Beira-Rio.

O Colorado já havia eliminado o Corinthians antes mesmo de conquistar a primeira vitória na Neo Química Arena, que só aconteceu em 2023. Mas, em 2017, as equipes se enfrentaram em São Paulo pela quarta fase da Copa do Brasil e repetiram o mesmo placar do jogo de ida, 1 x 1, decidindo a vaga nos pênaltis. O Inter se deu melhor nas disputas, venceu por 4 x 3 e despachou o Timão na casa do adversário.

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A partida desta quinta-feira (6/8) foi a segunda da história do confronto pelo mata-mata da Copa do Brasil no estádio. Desta vez, o final feliz veio com doses diferentes de sofrimento, sem recorrer aos pênaltis, mas com a derrota por 2 x 1 e classificação por 3 x 2 no agregado.

Apesar da classificação, o Inter ainda não conseguiu quebrar a escrita na Neo Química Arena. Isso porque o Inter chegou para o duelo amargando cinco jogos sem vencer o adversário no estádio, considerando o recorte das últimas 10 partidas com três derrotas e dois empates. O revés por 2 x 1 ampliou o retrospecto negativo da equipe gaúcha no confronto.

No Beira-Rio, o cenário é o inverso, e o Inter ostenta uma invencibilidade de três vitórias e dois empates diante do Corinthians, também considerando o recorte dos últimos 10 jogos.

Garantido nas quartas de final, o Inter de Pezzolano aguarda o sorteio da CBF na próxima terça-feira (11/8), às 10h, para descobrir quem enfrentará na fase seguinte da Copa do Brasil.