Série B do Brasileirão convive com a força do futebol do interior da Região Sul

Criciúma é o atual líder da Série B do Campeonato Brasileiro e caminho a passos largos para retornar à elite nacional - (crédito: Celso da Luz/Criciúma)

A Série B do Campeonato Brasileiro chega à 21ª rodada, nesta sexta-feira (7/8), com a briga pelo título e pelo acesso à elite do futebol nacional protagonizada pela força do futebol do interior da Região Sul. O catarinense Criciúma e o gaúcho Juventude ocupam as vagas de acesso definitivo e tentam reviver momentos de glórias do passado. Em terceiro, o paranaense Operário almeja dar continuidade a um trabalho organizado há anos. Com o novo regulamento implementado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os dois primeiros sobem direto à Série A. Haverá um playoff do terceiro ao sexto.

Líder da Série B com 40 pontos, o Criciúma quer voltar à elite brasileira após dois anos na segundona nacional. A equipe liderada pelo experiente Eduardo Baptista está invicta há 15 partidas, desde abril, e soma apenas duas derrotas na liga. O time catarinense montou um plantel organizado em volta de jogadores com bagagem no futebol brasileiro. O meia venezuelano Rómulo Otero (ex-Corinthians e Atlético-MG), o volante Marcelo Hermes (ex-Cruzeiro), e o atacante Romarinho (ex-Fortaleza) lideram o Tigre rumo à Série A.

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A equipe catarinense sonha em voltar aos tempos de glórias vividos no passado. Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, o Tigre venceu a Copa do Brasil de 1991, a terceira edição do torneio. O Criciúma ainda disputou a Libertadores de 1992, liderou na fase de grupos e caiu nas quartas de final para o São Paulo. Além de revelar o técnico do penta da Seleção Brasileira, o Criciúma tornou-se a primeira equipe da Série B do Brasileirão a vencer o mata-mata nacional. Agora, o Tigre busca aumentar a vantagem na liderança contra o Athletic, fora de casa, neste domingo (9/8), às 11h.

Outra equipe do interior sulista com excelente campanha na temporada é o Juventude. O time de Caxias do Sul é vice-líder da Série B, com 35 pontos, e busca manter-se entre os dois melhores para conseguir o acesso de forma direta. Além da boa campanha na Segundona, o alviverde chegou às oitavas de final da Copa do Brasil, após eliminar o São Paulo. Mas a derrota para o Atlético-MG, por 1 x 0, no Alfredo Jaconi, tirou o clube gaúcho do torneio.

Mesmo com a eliminação, o Juventude, assim como o Criciúma, também apresenta uma taça de Copa do Brasil na sala de troféus. Em 1999, o time comandado por Walmir Louruz quebrou todos os prognósticos e sagrou-se campeão do torneio ao vencer o Botafogo diante de mais de 100 mil torcedores. Até hoje, o maior público da história da competição. Inclusive, na campanha para o título inédito, o Jaconero eliminou o Guará, equipe do Distrito Federal, na primeira fase do torneio.

Entretanto, diferentemente do Criciúma, o Juventude não teve êxito na Libertadores de 2000. O alviverde foi eliminado na fase de grupos, na qual enfrentou o então atual campeão da América, o Palmeiras. A equipe gaúcha segue na disputa pelo acesso à Série A do Brasileirão. Neste domingo (9/8), o alviverde visita o Novorizontino, às 16h, em confronto válido pela parte de cima da tabela de classificação.

Diferentemente dos dois primeiros colocados, o Operário-PR não teve um passado com grandes conquistas. Entretanto, o Fantasma apresenta um projeto animador a longo prazo e que vem dando resultado. Os paranaenses possuem os mesmos 35 pontos do Juventude, mas ficam fora do G-2 pelos critérios de desempate. O time comandado por Luizinho Lopes busca entrar na zona de acesso direto à Série A nesta sexta-feira (7/8), às 19h30, contra o São Bernardo, no Estádio Germano Kruger.

O Operário-PR montou um plantel em volta de jogadores consolidados no futebol brasileiro. O atacante Pablo (ex-São Paulo e Athletico-PR) e o meia Gabriel Boschilia (com passagem pelo Mônaco, da França) lideram o Fantasma rumo à elite do futebol brasileiro. A última vez na elite foi em 1979. Além da evolução gradual no cenário nacional, a equipe de Ponta Grossa vem se destacando no estadual. O Operário é o atual bicampeão paranaense, desbancando o Atlhetico-PR e o Coritiba.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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