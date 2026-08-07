Copa do Brasil define oito classificados: veja datas e premiação

As oitavas de final da Copa do Brasil de 2026 chegaram ao fim nesta quinta-feira (6) após as classificações de Vitória e Internacional. Por isso, a competição nacional conheceu os oito clubes que continuam na disputa pelo cobiçado título e por premiações milionárias. Além do Leão da Barra e do Colorado, também avançaram para a próxima etapa as equipes do Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco.
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o sorteio dos confrontos das quartas de final para a próxima terça-feira (11), às 11h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Como o regulamento não prevê travamento de chaves, qualquer equipe pode se enfrentar no próximo cruzamento. O único representante do futebol carioca na disputa é o Vasco, que garantiu a vaga após superar o Fluminense no Maracanã. Enquanto isso, o Cruzeiro tenta alcançar o seu sétimo caneco para se isolar ainda mais como o maior vencedor do torneio.
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|Clube Classificado
|Adversário Superado
|Resultados (Ida / Volta)
|Atlético
|Juventude
|0 x 0 / 1 x 0
|Cruzeiro
|Chapecoense
|0 x 0 / 2 x 0
|Grêmio
|Mirassol
|1 x 1 / 1 x 0
|Internacional
|Corinthians
|2 x 0 / 1 x 2
|Palmeiras
|Fortaleza
|3 x 0 / 2 x 3
|Santos
|Remo
|0 x 0 / 1 x 0
|Vasco
|Fluminense
|0 x 0 / 3 x 1
|Vitória
|Athletico-PR
|0 x 2 / 4 x 0
Premiação milionária impulsiona os cofres dos classificados
A avanço de fase garante um alívio financeiro expressivo para os cofres dos clubes participantes nesta reta final. A CBF reservou uma cota de R$ 4 milhões para cada participante das quartas de final. Dessa forma, as equipes que seguirem avançando no mata-mata acumularão cifras ainda mais pesadas até o grande momento da decisão. O campeão desta edição faturará a bagatela de R$ 78 milhões pelo título, enquanto o vice-campeão garantirá R$ 34 milhões.
|Fase do Torneio
|Valor da Premiação
|Oitavas de final
|R$ 3,0 milhões
|Quartas de final
|R$ 4,0 milhões
|Semifinal
|R$ 9,0 milhões
|Vice-campeão
|R$ 34,0 milhões
|Campeão
|R$ 78,0 milhões
Datas da Copa do Brasil
A diretoria de competições da CBF também detalhou os períodos reservados para os jogos das próximas fases do torneio. O planejamento prevê os duelos de ida das quartas de final para os dias 26 e 27 de agosto, enquanto os confrontos de volta acontecem entre 2 e 3 de setembro. Portanto, a comissão técnica de cada equipe precisará administrar o desgaste do elenco na maratona de jogos. A grande final está agendada para o dia 6 de dezembro em partida única.
|Fase
|Jogo de Ida
|Jogo de Volta
|Quartas de Final
|26 e 27 de agosto
|2 e 3 de setembro
|Semifinais
|1° de novembro
|8 de novembro
|Grande Final
|6 de dezembro (Partida Única)