Conselheiros do Santos emitem nota e criticam negociação por SAF

A situação preocupante no Campeonato Brasileiro não é o único assunto que circula nos bastidores do Santos. Um grupo de conselheiros publicou uma nota nesta segunda-feira (10) e se coloca contra o projeto de SAF que será apresentado pele gestão do presidente Marcelo Teixeira.

Empresa interessada em comprar a SAF do clube, SDC Sports deve apresentar o projeto aos conselheiros e também ao Comitê de Gestão. A princípio, a reunião ocorrerá no dia 31 de agosto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O documento tem a assinatura de 37 conselheiros, que indicam que a proposta será apresentada no "apagar das luzes". Afinal, o mandato de Marcelo Teixeira termina em dezembro deste ano.

Além disso, o grupo cita o crescimento da dívida durante a atual gestão. No último balanço, o clube havia ultrapassado R$ 1 bilhão em passivo. Os conselheiros ainda afirmam que a SAF não pode ser tratada como instrumento eleitoral.

"Decisões que podem determinar o futuro do clube não podem ser tratadas como instrumento eleitoral ou como resposta emergencial para problemas financeiros criados pela própria gestão. Diante disso, estaremos presentes e vamos nos posicionar firmemente contra a proposta".

Leia também: Defesa evolui e Vasco chega a seis jogos sem perder com Pedro Emanuel

Proposta pela SAF chega a R$ 2 bilhões

Na última semana, o Peixe anunciou que assinou um sumário de termos com as condições para a venda da SAF à SDC Sports. Contudo, a assinatura ainda não é vinculante e precisa passar por uma série de aprovações no Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral. Dessa maneira, pode avançar para uma oferta final para a venda.

Nos últimos cinco meses, foi feita uma diligência dupla, tanto no Santos como na empresa. A medida serve para as duas partes entenderam a saúde financeira de cada uma. A SDC verificou se os documentos recebidos tinham validade. Já o Peixe analisou se a companhia tem recursos para realizar o investimento.

Por fim, o procedimento foi considerado positivo para os dois lados. Em fevereiro deste ano, o empresa ofereceu R$ 1 bilhão em aporte para o futebol, além de mais R$ 1 bilhão para o pagamento de dívidas. Tudo isso por 80% das ações.

Veja nota oficial dos conselheiros do Santos

Caros associados e torcedores do Santos Futebol Clube,

Recebemos com surpresa e profunda preocupação o anúncio realizado pelo Comitê de Gestão do Santos FC e divulgado em nota oficial, referente a uma suposta proposta para transformação do clube em SAF.

A proposta será apresentada no próximo dia 31, em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo.

Diante disso, deixamos claro, desde já, o nosso posicionamento: Entendemos que a eventual transformação do Santos Futebol Clube em SAF é uma decisão de suma importância, que deve ser debatida exaustivamente junto aos associados e torcedores, mas nunca tomada no apagar das luzes da atual gestão.

Poderemos ser favoráveis à transformação do Santos Futebol Clube em SAF, desde que seja uma proposta à altura da grandeza do clube, que respeite sua história e que represente, de fato, um benefício para o Santos FC e seus associados. O que não podemos aceitar é que uma proposta dessa magnitude seja apresentada pela atual gestão a apenas quatro meses do fim do mandato. Somos, portanto, totalmente contrários à proposta de transformação do clube em SAF que venha desta gestão neste período de fim de mandato.

O Santos Futebol Clube não pode ser colocado diante de uma decisão dessa magnitude em um momento como este, especialmente vindo de gestores que, em apenas dois anos e meio, dobraram o endividamento do clube.

Encaramos essa iniciativa como uma narrativa perigosa, com um aparente objetivo de salvar as contas, sem qualquer benefício em favor do clube e dos seus associados. Não podemos aceitar que uma questão tão séria e definitiva seja apresentada dessa forma.

O Santos Futebol Clube pertence à sua história, aos seus associados e à sua torcida. Decisões que podem determinar o futuro do clube não podem ser tratadas como instrumento eleitoral ou como resposta emergencial para problemas financeiros criados pela própria gestão. Diante disso, estaremos presentes e vamos nos posicionar firmemente contra a proposta.

Neste momento, precisamos da união daqueles que verdadeiramente defendem o Santos Futebol Clube. Por isso, pedimos o apoio dos associados e torcedores.

Porque o Santos é maior do que qualquer gestão, qualquer eleição ou qualquer projeto de poder.

Assinado: Allex Valle Silva, Almir de Almeida, Caio França, Cleber Callejon, Cristhian Martins Pereira, Cyro Santos, Evandro Oliveira, Fabio Zinger Gonzalez, Fernando Silva, Guilherme Neves, Hélio Alves de Lima, Isaac Meir Singal, João Pedro Mendes de Souza, João Vicente Feijó Gazolla, José Augusto Faia Conrado, José Renato Quaresma, José Roberto Brisida, José Roberto Ramos Martins, Leonardo Simmonds, Luis Francisco de Oliveira Santos, Luiz Carlos Guida Santos, Manuel Antônio dos Santos Neto, Marcio Costas, Marco Antonelli, Maria Solange Correia, Matheus Guimarães Cury, Mayra Rodrigues Ignácio, Nelson Kafouri Filho, Odair Ribeiro Leal Filho, Piero da Silva, Ranier Grandé, Regiane Castro Moreira, Reinaldo Guerreiro, Rodolfo Martinez Quaresma, Valéria Mendes dos Santos, Wanderley Gomes Bello e Wiliam Correia.