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LUTO

A influência de Jorge Messi na carreira do maior jogador do mundo

Do teste no Barcelona aos contratos milionários, pai foi arquiteto silencioso por trás da trajetória da estrela argentina

Messi deixou declaração emocionada se despedindo do pai - (crédito: Reprodução/Instagram/@leomessi)
Messi deixou declaração emocionada se despedindo do pai - (crédito: Reprodução/Instagram/@leomessi)

Jorge Horacio Messi, pai e empresário de Lionel Messi, morreu aos 68 anos em um hospital de Rosário, na Argentina, após lutar contra uma grave enfermidade por vários meses. A saúde dele se agravou durante a Copa do Mundo de 2026, período em que esteve sob intenso acompanhamento médico, impactando visivelmente o filho, que competia no torneio. A causa específica da morte não foi divulgada oficialmente.

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Mais do que uma figura paterna, Jorge foi o arquiteto por trás de uma das carreiras mais bem-sucedidas da história do esporte. A jornada começou quando Lionel era apenas um garoto talentoso com um problema de crescimento que ameaçava seu futuro no futebol.

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Foi a determinação de Jorge que levou a família à Espanha para um teste no Barcelona. Diante da hesitação inicial do clube, ele insistiu e negociou o primeiro contrato do filho, famoso por ter sido assinado em um guardanapo. O acordo garantia não apenas a vaga na base do time, mas também o custeio do tratamento hormonal essencial para Lionel.

O estrategista dos negócios

Com o sucesso de Lionel em campo, Jorge assumiu o controle total da gestão de sua carreira. Ele se tornou o negociador de cada contrato de patrocínio e renovação com os clubes, transformando o nome "Messi" em uma marca global avaliada em centenas de milhões de dólares.

Sua abordagem era conhecida no mercado por ser firme e extremamente protetora, sempre com o objetivo de garantir as melhores condições financeiras e esportivas para o filho. Ele blindava Lionel das complexidades do mundo dos negócios, permitindo que o foco do jogador permanecesse exclusivamente no futebol.

A influência de Jorge foi decisiva em momentos críticos. Na conturbada saída de Lionel do Barcelona, em 2021, ele foi o principal interlocutor nas negociações com o clube espanhol e, posteriormente, com o Paris Saint-Germain, gerenciando uma das transferências mais impactantes da década.

O mesmo padrão se repetiu na transição para o Inter Miami, nos Estados Unidos, um movimento que envolveu complexos acordos comerciais com gigantes da tecnologia e do streaming. Desde os primeiros passos em Rosário até os contratos que redefiniram o mercado esportivo, Jorge Messi foi a base silenciosa que permitiu ao talento do filho brilhar sem distrações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/08/2026 18:26 / atualizado em 12/08/2026 18:39
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