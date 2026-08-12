A influência de Jorge Messi na carreira do maior jogador do mundo

Jorge Horacio Messi, pai e empresário de Lionel Messi, morreu aos 68 anos em um hospital de Rosário, na Argentina, após lutar contra uma grave enfermidade por vários meses. A saúde dele se agravou durante a Copa do Mundo de 2026, período em que esteve sob intenso acompanhamento médico, impactando visivelmente o filho, que competia no torneio. A causa específica da morte não foi divulgada oficialmente.

Mais do que uma figura paterna, Jorge foi o arquiteto por trás de uma das carreiras mais bem-sucedidas da história do esporte. A jornada começou quando Lionel era apenas um garoto talentoso com um problema de crescimento que ameaçava seu futuro no futebol.

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Foi a determinação de Jorge que levou a família à Espanha para um teste no Barcelona. Diante da hesitação inicial do clube, ele insistiu e negociou o primeiro contrato do filho, famoso por ter sido assinado em um guardanapo. O acordo garantia não apenas a vaga na base do time, mas também o custeio do tratamento hormonal essencial para Lionel.

O estrategista dos negócios

Com o sucesso de Lionel em campo, Jorge assumiu o controle total da gestão de sua carreira. Ele se tornou o negociador de cada contrato de patrocínio e renovação com os clubes, transformando o nome "Messi" em uma marca global avaliada em centenas de milhões de dólares.

Sua abordagem era conhecida no mercado por ser firme e extremamente protetora, sempre com o objetivo de garantir as melhores condições financeiras e esportivas para o filho. Ele blindava Lionel das complexidades do mundo dos negócios, permitindo que o foco do jogador permanecesse exclusivamente no futebol.

A influência de Jorge foi decisiva em momentos críticos. Na conturbada saída de Lionel do Barcelona, em 2021, ele foi o principal interlocutor nas negociações com o clube espanhol e, posteriormente, com o Paris Saint-Germain, gerenciando uma das transferências mais impactantes da década.

O mesmo padrão se repetiu na transição para o Inter Miami, nos Estados Unidos, um movimento que envolveu complexos acordos comerciais com gigantes da tecnologia e do streaming. Desde os primeiros passos em Rosário até os contratos que redefiniram o mercado esportivo, Jorge Messi foi a base silenciosa que permitiu ao talento do filho brilhar sem distrações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.