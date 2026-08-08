Clubes e entidades do futebol lamentam morte do pai de Messi

Associação do Futebol Argentino (AFA) postou mensagem de apoio a Messi após a morte do pai - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, provocou manifestações de pesar de clubes e entidades do futebol mundial. Barcelona, Real Madrid, Newell’s Old Boys, Associação do Futebol Argentino (AFA) e Conmebol divulgaram mensagens de apoio à família do craque argentino.

O Barcelona destacou a relação de Jorge Messi com o clube e reconheceu a importância dele na trajetória de Lionel. A equipe catalã agradeceu pela confiança durante os primeiros anos da carreira do atacante e enviou condolências aos familiares.

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"O presidente e a diretoria do Barcelona expressam suas mais profundas condolências pelo falecimento de Jorge Messi, pai do ex-jogador e lenda do Barça, Lionel Messi, e, em nome de toda a família do Barça, transmitimos seus sentimentos à família Messi", diz a mensagem.

Porém, apesar da histórica rivalidade com Barcelona e Messi, o Real Madrid também prestou homenagem a Jorge Messi. O clube espanhol lamentou a morte e manifestou solidariedade ao atacante argentino e aos demais familiares.

Clube do coração se manifesta

O Newell’s Old Boys, clube que revelou Lionel Messi nas categorias de base, também homenageou Jorge. Torcedor declarado, ele, aliás, acompanhou de perto os primeiros passos do filho no futebol.

"Seu acompanhamento constante e sua liderança nos bastidores foram fundamentais para respaldar cada passo de Lionel, desde seu início até a glória máxima do futebol mundial (…) Obrigado por ensiná-lo a amar essas cores", publicou o clube de Rosário.

A AFA também se solidarizou com Messi e seus familiares. A entidade classificou Jorge como pai do capitão e ídolo da seleção argentina e afirmou ainda que acompanha a família durante o período de luto.

A Conmebol, inclusive, seguiu o mesmo caminho e publicou uma mensagem de pesar. A entidade sul-americana afirmou que acompanha Messi, seus familiares e amigos neste momento de dor.