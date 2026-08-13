Carlos Miguel não se abala e prevê Palmeiras nas quartas da Libertadores

Carlos Miguel em ação com a camisa do Palmeiras diante do Cerro Porteño - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Carlos Miguel não se abalou após a falha que resultou no gol do Cerro Porteño no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, nesta quarta-feira (12), no Nubank Parque. Mesmo com o erro nos acréscimos, o goleiro manteve a confiança na classificação da equipe para as quartas de final da Libertadores e expressou isso ao passar pela zona mista.

Dessa forma, o arqueiro não concedeu entrevista no local, mas deixou um recado para os torcedores e pediu tranquilidade para o jogo de volta, que acontece na próxima quarta-feira (19), em Assunção, no Paraguai.

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"Podem ficar tranquilos que nós vamos nos classificar", disse.

O goleiro se tornou o principal alvo das críticas após o empate. Nos acréscimos, Carlos Miguel falhou em um lance com Vegetti, que aproveitou a oportunidade para deixar o placar em 1 a 1.

Momento de falhas, mas respaldo do treinador

O momento do goleiro também gera atenção no Palmeiras. Afinal, cometeu outra falha no confronto contra o Atlético-MG. Apesar dos erros recentes, Abel Ferreira mantém a confiança no jogador e afirmou que ele possui crédito no elenco.

No primeiro semestre, Carlos Miguel acumulou boas atuações e ganhou espaço na equipe. Nesse sentido, agora terá mais uma oportunidade para mostrar segurança no duelo decisivo contra o Cerro Porteño, no Paraguai.

Não vi o lance (do pênalti). Para mim não há cinzento. Se tocou, é pênalti. Se não tocou, não é. Alguém viu no lance do Andreas algum murro no peito? Se o Andreas deu um murro no rosto, no corpo, teria que ser expulso. Mas quando um adversário passa o jogo todo a agarrá-lo e ele tira a mão, acho que foi excessivo. Se o Carlos Miguel tocou, o árbitro ou VAR tem que marcar pênalti (no primeiro tempo), disse.