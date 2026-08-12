Cruzeiro sai na frente, mas Flamengo busca empate no Mineirão

Equilíbrio ditou a partida entre os dois ricaços do futebol brasileiros - (crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

Ficou para a volta! Em um jogo recheado de emoções nesta quarta-feira (12/8), Cruzeiro e Flamengo ficaram no 1 x 1, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), na abertura do confronto válido pelas oitavas de final da Libertadores. Os gols saíram apenas no segundo tempo: Arroyo, com um verdadeiro golaço, abriu o marcador para os donos da casa, aos 7. Lucas Paquetá, porém, deixou tudo igual em seu primeiro toque na bola, aos 21.

A vaga sairá na volta na próxima quarta-feira (19/8), no Maracanã. Como houve empate na ida, nova igualdade levará a decisão para os pênaltis. Caso haja um vencedor no tempo normal, este time avançará às quartas de final, onde encara o vencedor do confronto entre Tolima (COL) e Independiente del Valle (EQU).

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A primeira grande oportunidade do jogo saiu logo aos 6, quando Arroyo, cheio de espaço pela direita, cruzou com veneno no segundo pau. A zaga do Flamengo cochilou, e Wesley, de peito, errou feio o alvo, desperdiçando uma chance incrível.

Aos 11, uma polêmica que promete roubar a resenha durante a semana. Em disputa de bola, Matheus Henrique deu entrada com a sola na canela de Bruno Henrique, que iniciou a partida como titular no lugar de Pedro – uma das "surpresas" de Leonardo Jardim. O árbitro Yael Falcón Pérez (ARG) conferiu o cartão amarelo, com muita reclamação por parte dos rubro-negros.

A primeira chegada mais perigosa do Fla, aliás, foi em chute de fora da área de Samuel Lino, forçando Otávio a cair no canto para espalmar para escanteio. Aos 35, outra boa chance dos cariocas após roubada de Arrascaeta no meio. Ele serviu Bruno Henrique, que, de direita, soltou uma pancada, triscando o travessão de Otávio.

Dos principais jogadores do primeiro tempo, ao menos em termos de participação, Keny Arroyo foi quem abriu o placar. Logo aos 7 da etapa complementar, ele recebeu de William pela direita, fez um corte sensacional em Samuel Lino e, de canhota, mandou no ângulo de Rossi. Um verdadeiro golaço, levantando de vez um abarrotado Mineirão.

A resposta saiu aos 13, quando Jorginho arriscou de fora da área. Otávio, bem posicionado, mandou para escanteio. Os técnicos, então, partiram para as substituições. E melhor para Leonardo Jardim.

Afinal, colocou Pedro e Paquetá a campo, e o meia empatou o jogo logo no seu primeiro toque, após cobrança de falta (contestada por Artur Jorge, aliás) na área. Ayrton Lucas levantou, Léo Pereira testou no travessão e o camisa 20 mandou de primeira no rebote.

No fim, Otávio voltou a aparecer para salvar o Cruzeiro. Carrascal, que entrou na vaga do apagado Samuel Lino, ficou com a bola na grande área, girou e soltou o pé canhoto.

O jovem de 20 anos, porém, estava atento para espalmar. A resposta do Cruzeiro foi com Matheus Pereira. Já nos acréscimos, o craque cruzeirense tentou a sorte e mandou para fora, por pouco. Ficou para o Maracanã!

Antes do jogo da volta, os times ainda entram em campo pelo Brasileirão neste fim de semana. Enquanto o Cruzeiro pega o Corinthians, em São Paulo, o Flamengo visita o Mirassol, ambos no domingo (16/8), pela 23ª rodada. A partida da Raposa começa às 19h30 (de Brasília); já a do Rubro-Negro, às 18h30.

Dessa forma, a volta das oitavas de final será na próxima quarta-feira (19/8), novamente às 21h30, no Maracanã. Com o resultado desta quarta, quem vencer na volta passa de fase. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

CRUZEIRO 1 x 1 FLAMENGO

Copa Libertadores 2026 Oitavas de final (ida)

Data e horário: 12/8/2026, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Público Presente: 60.046

Renda: R$ 5.009.250,50

Gols: Arroyo, 7’/2ºT (1-0); Lucas Paquetá, 21’/2ºT (1-1);



CRUZEIRO: Otávio; William, Fabrício Bruno, Joanathan Jesus e Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira (Zé Lucas, 33’/2ºT); Wesley (Kenji, 19’/2ºT), Arroyo (João Costa, 33’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.



FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta (Paquetá, 19’/2ºT); Plata (Varela, 43’/2ºT), Samuel Lino (Carrascal, 38’/2ºT) e Bruno Henrique (Pedro, 20’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.



Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)

Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)

VAR: Hector Paletta (ARG)

Cartões Amarelos: Matheus Henrique, Fabrício Bruno, Artur Jorge (CRU); de Arrascaeta (FLA)