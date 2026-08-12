Palmeiras leva gol no fim e empata com o Cerro Porteño em casa

Ex-Vasco, Pablo Vegetti é um dos principais jogadores do Cerro Porteño - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)

Uma semana depois de Abel Ferreira se gabar de que o elenco do Palmeiras vale R$ 1,4 bilhão, o Palmeiras deu uma aula do que não fazer quando se tem um investimento dessa magnitude no empate por 1 x 1 com o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (12/8), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

O Palestra esteve por um fio de terminar o segundo jogo seguido sem marcar gol. Seria um feito inédito na temporada, três dias depois do empate zerado contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Flaco López, aos 37 minutos do segundo tempo, marcou aquele que seria o gol da vitória.

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Seria, se o goleiro Carlos Miguel não falhasse novamente. Marcado pelo erro grotesco na derrota por 2 x 1 contra o Atlético-MG, engoliu um frango nos acréscimos e permitiu o empate após Pablo Vegetti, ex-Vasco, lançar-se em cruzamento rasteiro. A companhia comandada por Abel Ferreira escapou da derrota, pois o Cerro Porteño teve gol anulado devido à posição de impedimento.

Acostumado aos shows, o rebatizado Nubank Parque recebeu uma bela exibição alviverde do que não se faz com a bola. Teve 61% de posse de bola, deu 21 chutes, mas só sete foram ao alvo. Se não abre o placar cedo, o Palmeiras tem dificuldades para lidar contra retrancas. Atlético-MG, Internacional e Cerro Porteño colocaram linha de cinco e foram bem-sucedidos nas respectivas missões.

O trio que visitou o Palmeiras em São Paulo também escancarou a falta de repertório alviverde, com excesso de cruzamentos e poucas tabelas e triangulações para um elenco com Andreas Pereira, Vitor Roque, Jhon Arias, Flaco, Piquerez e outros.

O Palmeiras ainda não venceu o Cerro Porteño na temporada: são três jogos, com dois empates e uma derrota, considerando os duelos pela fase de grupos. No Nubank Parque, são dois empates e uma derrota nos últimos quatro jogos. Nesse recorte, venceu o Fortaleza por 3 x 0 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Palmeiras volta a campo no sábado (15/8), às 16h30, contra o Fluminense, no Maracanã. Na quarta-feira (19/8), às 19h, decide a sobrevivência na Libertadores contra o Cerro Porteño em Assunção: precisa vencer e, se empatar novamente, definirá a sequência nas penalidades.

Ficha técnica

Palmeiras 1 x 1 Cerro Porteño

Oitavas de final da Libertadores (jogo de ida)

Local: Nubank Parque, São Paulo

Arbitragem: Gustavo Tejera (Uruguai)

Público e renda: 39.260 pagantes e R$ 2.921.318,75

Escalações

Palmeiras — Carlos Miguel; Emiliano Martínez (Arthur), Murilo, Alexander Barboza e Joaquín Piquerez; Allan (Felipe Anderson), Andreas Pereira, Marlon Freitas e Jhon Arias (Ramón Sosa); Flaco López (Gustavo Gómez) e Vitor Roque (Lucas Evangelista). Técnico: Abel Ferreira

Cartão vermelho: Andreas Pereira

Gol: Flaco López, aos 37 minutos do segundo tempo

Cerro Porteño — Manuel Roffo; Fabricio Domínguez (Aliseda), Lucas Quintana, Alexis Cañete e Marcelo Chaparro (Benítez); Cesar Bobadilla, Jorge Morel e Ariel Gamarra (Klimowicz); Cecilio Domínguez (Jonatán Torres) e Pablo Vegetti. Técnico: Ariel Holan

Cartões amarelos: Domínguez, Cañete, Chaparro, Morel e Bobadilla

Gol: Carlos Miguel (contra)