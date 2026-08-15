Gama x São José-RS: duelo pelo acesso pode ser definido na defesa

Jogos eliminatórios têm um mantra: não sofrer gol. Adversários no domingo (16/8), às 16h, no Estádio Bezerrão, no confronto de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, Gama e São José-RS se equivalem na comparação entre as defesas menos vazadas da última divisão. Cada time buscou a bola 13 vezes na própria rede. Ambos dividem com o Uberlândia o status de piores retaguardas entre os oito candidatos ao acesso. O Nacional-AM é o pior, com 14. Goiatuba-GO e ASA-AL, os mais seguros com 10.

O desafio é resistir. Houve empate por 1 x 1 na partida de ida no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre. Nova igualdade levará a disputa para os pênaltis. Portanto, passar ileso no segundo round pode ser meio caminho andado para a vaga na Série D de 2027.

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Daí o mistério do técnico Luiz Carlos Souza com a defesa. Na entrevista coletiva de ontem, o comandante alviverde fez suspense. Titular nos últimos dois jogos, Wellington vinha sendo utilizado. Entretanto, Zulu, dono da posição, pode retornar de lesão após duas semanas. Também na defesa, ele não confirma a escolha do lateral esquerdo. Gabriel Lima e Lucas Piauí se revezaram na posição durante a Série D e não há certeza do titular para o jogo.

"Temos jogadores voltando de lesões, mas que ainda não podem jogar 90 minutos. Zulu e David Lucas estarão disponíveis na partida, mas ainda não decidi como irei utilizá-los. Pela lateral esquerda, Gabriel Lima e Lucas Piauí vêm se revezando na posição por toda a temporada. Utilizarei aquele que for conveniente com a situação do jogo. Gabriel é mais ofensivo, tem maior apoio no ataque. Enquanto o Lucas é mais equilibrado", afirmou Luis.

Questionado sobre os gols sofridos pelo Gama no ano, Luis Carlos ativou o modo sincerão: "Perdemos apenas três jogos na temporada. Tomamos apenas um gol de contra-ataque na derrota contra o Rio Branco-RS. Em relação à bola aérea, na maioria das vezes, é a única estratégia imposta pelo adversário para fazer gol. Nem sempre precisamos aprender uma lição com os resultados, já que eles foram satisfatórios em grande parte da temporada", respondeu o treinador. O gol de empate do São José na semana passada foi de cabeça.

Wellington disputa posição com Zulu. Um deles atuará ao lado de Darlan. "Eu não sou pago para jogar. Sou pago para treinar. Se eu jogo ou não, essa decisão é do técnico, mas sempre estarei pronto para ajudar a equipe quando for necessário e acho que tive bons momentos quando foi preciso eu entrar em campo", afirmou o titular na partida passada.

"No elenco, todo mundo se ajuda, do mais novo ao mais velho. Mas acho que é uma obrigação dos mais experientes ajudarem os mais jovens, assim como fizeram comigo no meu início da minha carreira. Fico muito feliz em poder auxiliá-los e também por ouvirem e respeitarem os mais experientes", destacou.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima