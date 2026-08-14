Acabou a novela: Atlético-MG acerta com volante Fred

O Atlético anunciou nesta sexta-feira (14/8) a contratação do volante Fred, de 33 anos. O jogador assina contrato até o fim de 2029 e chega ao clube como o quarto reforço na atual janela de transferências.
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De acordo com informações da Rádio Itatiaia, o Atlético desembolsou cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões) para viabilizar a rescisão do contrato que Fred mantinha com o Fenerbahce, da Turquia.
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Além disso, Fred vestirá a camisa 7 no novo clube. Antes dele, o Atlético havia contratado nesta janela o zagueiro Léo Duarte, o volante Kevin Castaño e o atacante Thiago Borbas. Assim, o meio-campista se torna mais uma opção para o setor de criação e marcação do elenco alvinegro.
Fred retorna ao futebol brasileiro depois de seis temporadas na Europa. Revelado pelo Internacional, o volante também defendeu Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e Manchester United antes de chegar ao Fenerbahce. Pela Seleção Brasileira, disputou a Copa do Mundo de 2022 e conquistou a Copa América de 2019.
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