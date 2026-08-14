CBV se junta ao COI e bane mulheres trans das quadras

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anuciou, nesta sexta-feira (14/8), que se juntou ao Comitê Olímpico Internacional (COI) na decisão de banir mulheres trans em competições nacionais de quadra e praia. Com isso, será necessária a apresentação de teste genético negativo para o gene SRY. Ele atua como desencadeador do desenvolvimento masculino.

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"A CBV passa a seguir - a partir de hoje - os critérios e fundamentos da Política de Proteção da Categoria Feminina do COI - publicada em março deste ano - que limita a elegibilidade nessa categoria exclusivamente às atletas do sexo biológico feminino. Essa verificação é feita por testagem e triagem do gene SRY - tendo como ressalvas apenas condições excepcionais previstas na política da entidade", afirmou a entidade, por meio de nota.

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As únicas exceções à regra serão as apresentações de quadros de condições raras detectadas por avaliação especializada, como Distúrbios do desenvolvimento sexual, por exemplo. "A CBV disponibilizará ou facilitará, quando razoavelmente possível, o acesso a orientação médica independente, apoio psicológico e medidas de salvaguarda, especialmente quando o resultado revelar condição anteriormente desconhecida", diz trecho da política adotada pela CBV.

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A nova regra valerá para todas as jogadoras da Superliga A e B (a partir da temporada 2026/2027), a Copa do Brasil 2027, a Supercopa 2026, CBVP Challenger 2027 e Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2027.



