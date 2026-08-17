Cruzeiro bate o Corinthians em Itaquera e cola no G4 do Brasileiro

O centésimo capítulo da história do confronto terminou em festa mineira e frustração paulista na noite deste domingo (16), na Neo Química Arena. O Cruzeiro superou o Corinthians por 2 a 1 pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida movimentada de muita imposição física e eficiência cirúrgica nos contra-ataques.
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Com a vitória como visitante, a equipe celeste alcançou os 36 pontos e consolidou a 5ª colocação, colando de vez no Fluminense na disputa direta por uma vaga no G-4 da competição nacional. Por outro lado, o Timão estacionou nos 32 pontos após 23 partidas disputadas e caiu para o 9º lugar, perdendo contato com os primeiros colocados da tabela.
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Domínio territorial alvinegro e precisão da Raposa
O Corinthians tomou a iniciativa da partida no primeiro tempo através de trocas de passes e cruzamentos na área para Pedro Raul. Aos 28 minutos, o time da casa quase inaugurou o marcador. Garro recebeu lançamento de Breno Bidon, invadiu a grande área e disparou uma bomba que explodiu no poste.
Apesar da maior posse de bola dos paulistas, a equipe mineira aproveitou uma desatenção da marcação para abrir o placar aos 35 minutos. O volante Lucas Romero roubou a bola no campo de ataque e acionou Felipe Morais, que cruzou na medida para João Costa cabecear firme. No rebote do goleiro Hugo Souza, o atacante Bruno Rodrigues apareceu livre e completou para o fundo da rede.
Golaço de voleio, brilho de reservas e vitória celeste
O Timão voltou agressivo para o segundo tempo e encontrou o empate logo aos 12 minutos em um lance de rara categoria. Após cobrança de falta de Garro na segunda trave e corte defeituoso de Otávio, o zagueiro Gustavo Henrique acertou um lindo voleio na grande área para igualar o marcador.
Contudo, as alterações promovidas pelo técnico Artur Jorge definiram o destino da partida a favor dos visitantes. Aos 31 minutos, o estreante Lucho Rodríguez já havia assustado com uma finalização na trave.
A insistência mineira foi premiada aos 36 minutos: Lucho fez excelente transição pela ponta e cruzou na medida para Wanderson, que ganhou da marcação pelo alto e cabeceou para decretar o triunfo do Cruzeiro em São Paulo.
CORINTHIANS 1×2 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro
Data: 16/8/2026
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Público / Renda:
Gols: Bruno Rodrigues, aos 35’/1ºT, Gustavo Henrique, aos 12’/2ºT, e Wanderson, aos 36’/2ºT.
>CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (João Pedro, 8’/2ºT), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Carrillo (Matheus Pereira, 34’/2ºT), Allan, Garro e Breno Bidon (Lingard, intervalo); Kaio César (Dieguinho, 24’/2ºT) e Pedro Raul (Gui Negão, 25’/2ºT).
>Técnico: Fernando Diniz.
>CRUZEIRO: Otávio; Tinga, João Marcelo, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Zé Lucas (Gerson, 12’/2ºT), Felipe Morais (Arroyo, 12’/2ºT) e Bruno Rodrigues (Lucho Rodríguez, 24’/2ºT); Kaio Jorge (Matheus Pereira, 12’/2ºT) e João Costa (Wanderson, 33’/2ºT).
Técnico: Artur Jorge.
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES).
Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Douglas Pagung (ES).
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
Cartões amarelos: Garro (COR); Felipe Morais, Jonathan Jesus e Villalba (CRU).
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