Gama goleia São José no Bezerrão e sobe para a Série C após 16 anos

O Gama arrasou o São José no primeiro tempo, foi para o intervalo com 3 x 0 e consumou a goleada na etapa final por 4 x 0 - (crédito: Ed Alves)

Se houvesse uma série sobre a história do Gama, a temporada de 2026 seria escrita e dirigida pelos deuses do futebol. O dia 16 de agosto coroou a campanha memorável do grupo alviverde em busca do acesso. Aos olhos de mais de 16.245 torcedores no Estádio Bezerrão, o Periquito exterminou o São José por 4 x 0, e carimbou o passaporte para a Série C do Campeonato Brasileiro depois de 16 anos. Willian Jr. Darlan, Felipe Clemente e Kennedy foram os responsáveis por balançar a rede na inesquecível goleada.

Maior campeão Candango com 15 troféus, na tarde deste domingo (16), o Gama colocou outra vez o futebol do Distrito Federal em um patamar mais alto no cenário nacional. Em 2026, o clube tradicional da capital tomou de conta dos holofotes em todo o Brasil. Com Luís Carlos no comando desde a última temporada, o Periquito defendeu durante meses a invencibilidade e chegou a se tornar a única equipe invicta entre todas as divisões. Dentro de casa, mostrou a potência de um Bezerrão lotado e o poder como mandante. Talvez, nem o torcedor mais otimista esperava um ano como esse do clube querido.

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O principal objetivo do ano foi conquistado: o acesso. Na cidade do Gama, pode-se considerar feriado. “Quantos vencem se eu vencer?”, uma pergunta popular que reflete a importância da vaga à Série C. Há uma comunidade inteira engajada, que sofreu, sorriu, torceu e agora comemora e colhe os frutos de um trabalho. Durante a semana, o Correio reviveu a memória deste clube com ídolos da camisa Alviverde. Todos na mesma sintonia, afirmaram o merecimento desse time de conquistar o acesso e o peso para a capital.

O jogo

Enquanto as arquibancadas do Bezerrão pulsavam, dentro das quatro linhas, o Gama entrou imponente, em busca de resolver a classificação a qualquer custo. De pé em pé, trabalhavam dentro da grande área. Mas, aos 11 minutos, com Willian Jr. do meio da rua, o alviverde abriu o placar. Sozinho, o meia fez uma jogada digna de um camisa 10 para colocar os donos da casa à frente. Não demorou muito para vir o segundo. Após a cobrança de escanteio de Willian, o zagueiro Darlan subiu e, sem marcação, foi efetivo no cabeceio para ampliar o placar.

Quando o ponteiro marcou 30 minutos, um bate e rebate dentro da área ocasionou em pênalti para a equipe do São José. O VAR chamou e confirmou. Fábio Rampi foi para a cobrança, de goleiro para goleiro. Porém, Renan Rinaldi viu o perigo passar longe quando o arqueiro adversário mandou para a trave e viu a bola espirrar. Foi um primeiro tempo de domínio total do time de Luís Carlos Carioca. Felipe Clemente chegou a balançar as redes, mas o bandeira sinalizou o impedimento. Porém, com sede de gol, o artilheiro insistiu e deixou o dele nos acréscimos do primeiro tempo.

A segunda parcial foi menos calorosa, o Gama controlava o resultado e não dava espaço para o São José agir. Na arquibancada, gritos de “Arerê, o Gama vai jogar a Série C”, tomaram conta do estádio. Um 3 x 0 confortável, no agregado, 4 x 1, mas o time de Luís Carlos buscava por mais. Aos 29 minutos, Henrique Almeida tocou para o camisa 77 Kennedy e, livre de marcação, o atacante marcou o quarto da partida, um verdadeiro baile dentro de campo. Sem perigo, o clube da casa controlou o resultado e, no apito final, a arquibancada do Valmir Campelo Bezerra virou um verdadeiro caldeirão. O Gama está na Série C do Campeonato Brasileiro após 16 anos.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro Série D - quartas de final

Gama 4 x 0 São José

Local: Estádio Bezerrão, Gama-DF

Arbitragem: Rodrigo José Pereira (PE)

Público: 16.245 torcedores

4 Gama

Renan Rinaldi; Michel, Darlan, Wellington (Lucão) e Gabriel Lima; Moisés, Gabriel Galhardo e Willian Jr. (David Lucas); Ramon (Kennedy), Felipe Clemente (Henrique Almeida) e Renato (Lucas De Paula).

Técnico: Luís Carlos Carioca

Gols: Willian Jr., Darlan e Felipe Clemente

Cartão amarelo: Não houve.

São José

Fábio Rampi; Eduardo Melo, Keverton (Gustavo Bagatini), Michel e Gabriel Lima; Anderson Gomes (Igor Cássio), Zé Vitor e Tiago Pedra (Diney); Mateus Pureza, Grafite e Andrey (Felipe Rodrigues).

Técnico: Argel Fuchs.

Gol: Não houve

Cartão amarelo: Keverton