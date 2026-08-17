Súmula registra copos e tentativa de invasão após derrota do Corinthians

A torcida do Corinthians deixou a Neo Química Arena insatisfeita após a derrota por 2 x 1 para o Cruzeiro, no último domingo (16/8), pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a súmula da partida, assinada pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda, registrou episódios de indisciplina nas arquibancadas.
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De acordo com o documento oficial, torcedores do Timão arremessaram copos na direção dos jogadores da Raposa durante a comemoração do segundo gol da equipe mineira. Wanderson anotou o tento aos 37? minutos do segundo tempo e colocou a o time celeste em vantagem.
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Após o apito final, o árbitro também relatou uma tentativa de invasão do gramado. Um torcedor com roupas do Corinthians tentou entrar no campo, mas os seguranças da Neo Química Arena impediram a ação. Até a publicação da súmula, a identidade do torcedor permanecia desconhecida.
Com o triunfo em São Paulo, o Cruzeiro chegou aos 36 pontos e assumiu a quinta posição na tabela. Já os comandados do técnico Fernando Diniz ocupam a nona colocação, com 32 pontos.
Veja o relato na súmula da partida entre Corinthians x Cruzeiro:
Aos 36 minutos do segundo tempo, após o segundo gol do Cruzeiro Esporte Clube e durante a comemoração dos jogadores, houve arremessos de copos com líquidos vindos da arquibancada onde se encontravam os torcedores do Sport Club Corinthians.
Após o encerramento da partida, um torcedor invadiu o campo de jogo e foi contido pelos seguranças do estádio. O torcedor estava com a vestimenta do Sport Club Corinthians, mas não houve a identificação até o encerramento dessa sumula.
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