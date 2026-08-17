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LUTO

Morre fisiculturista Dwayne Quamina, aos 40 anos

Atleta norte-americano já esteve no top 10 do Mr. Olympia e havia voltado aos poucos após anúncio de aposentadoria

Fisiculturista Dwayne Quamina, morto aos 40 anos - (crédito: Pro Fitness Photos / NPC News Online)
Fisiculturista Dwayne Quamina, morto aos 40 anos - (crédito: Pro Fitness Photos / NPC News Online)

O fisiculturista norte-americano Dwayne Quamina morreu no domingo (16/8), aos 40 anos. O atleta teve a morte confimada pela esposa, Leah Jerez. O anúncio foi feito por meio de uma postagem nas redes sociais. A causa não foi divulgada. 

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Quamina era conhecido na modalidade. Durante a carreira, iniciada em 2016, venceu o NPC USA Championships na categoria lightweight. Com isso, conseguiu o cartão profissional. Em 2018, garantiu o 10º lugar na disputa do Mr. Olympia, principal competição do fisiculturismo, pela categoria 212 libras.  

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Em 2020, Quamina havia anunciado a aponsetadoria. Cinco anos depois, no entanto, voltou a competir. Ao retornar, conseguiu mais uma campanha de destaque. No Chicago Pro, outra competição importante da modalidade, foi terceiro colocado. 

Durante os últimos dias de vida, terminou o Lenda Murray Atlanta Pro, também na categoria 212, com a sexta colocação.  

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 17/08/2026 15:27
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