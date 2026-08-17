Morre fisiculturista Dwayne Quamina, aos 40 anos

O fisiculturista norte-americano Dwayne Quamina morreu no domingo (16/8), aos 40 anos. O atleta teve a morte confimada pela esposa, Leah Jerez. O anúncio foi feito por meio de uma postagem nas redes sociais. A causa não foi divulgada.

Leia também: Insulina no fisiculturismo: o risco fatal por trás do ganho muscular



Quamina era conhecido na modalidade. Durante a carreira, iniciada em 2016, venceu o NPC USA Championships na categoria lightweight. Com isso, conseguiu o cartão profissional. Em 2018, garantiu o 10º lugar na disputa do Mr. Olympia, principal competição do fisiculturismo, pela categoria 212 libras.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em 2020, Quamina havia anunciado a aponsetadoria. Cinco anos depois, no entanto, voltou a competir. Ao retornar, conseguiu mais uma campanha de destaque. No Chicago Pro, outra competição importante da modalidade, foi terceiro colocado.

Leia também: Morre fisiculturista baiano Mailson Araujo Santos, aos 35 anos



Durante os últimos dias de vida, terminou o Lenda Murray Atlanta Pro, também na categoria 212, com a sexta colocação.