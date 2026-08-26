Vasco encara Vitória em busca de vaga nas semifinais da Copa do Brasil

O volante Tiago Mendes é a segurança defensiva do Vasco, hoje, no Rio - (crédito: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco vê na Copa do Brasil a principal oportunidade de conquistar um título em 2026 e inicia hoje a disputa por uma vaga nas semifinais. O time carioca recebe o Vitória, às 21h30, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final. O confronto opõe equipes pressionadas após derrotas no Brasileirão, mas embaladas por campanhas importantes na competição nacional.

O duelo será realizado em São Januário após Flamengo e Fluminense não autorizarem o uso do Maracanã. O Vasco tentou inverter a decisão na Justiça, mas não conseguiu e jogará na casa própria.

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Desde a chegada do técnico Pedro Emanuel, o Vasco alcançou objetivos importantes, como as classificações na Copa Sul-Americana, sobre o Olimpia, do Paraguai, e na Copa do Brasil, ao passar pelo Fluminense. Apesar dos avanços, ainda busca regularidade e chega para o confronto após uma dura derrota por 4 xa 1 para o Palmeiras, no Nubank Park, pelo Brasileirão.

O Vitória também tenta reagir após um revés. O time rubro-negro perdeu por 2 x 0 para o Bahia, no Barradão, em clássico válido pelo Brasileirão. Apesar do resultado negativo, a equipe comandada por Jair Ventura chega em alta na Copa do Brasil, depois de eliminar Flamengo e Athletico-PR, dois clubes que atualmente estão no G3 do Campeonato Brasileiro.

O técnico Pedro Emanuel deve promover mudanças no setor ofensivo vascaíno em relação ao time que perdeu para o Palmeiras. Nuno Moreira e Facundo Colidio, reservas no revés em São Paulo, devem ser titulares nos lugares de Adson e David. O argentino ganhou moral após o gol marcado na última rodada. A comissão técnica avalia outras possíveis mudanças. O lateral-direito Paulo Henrique e o volante Tchê Tchê, enfrentam a concorrência de Puma Rodríguez e Cauan Barros, respectivamente

Pedro Emanuel destacou que segue confiante no elenco vascaíno de olho nos confrontos decisivos que o Vasco terá pela frente na sequência da temporada, valorizando a postura aguerrida do time.

No Vitoria, o volante Emmanuel Martínez deve voltar após iniciar o Ba-Vi no banco por controle de carga. A tendência é que ele forme o meio-campo com Zé Vitor e Walace. Matheuzinho deve ser utilizado no ataque no lugar de Diego Tarzia. Ele cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.