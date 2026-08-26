Corinthians cai de rendimento sem Yuri Alberto? Veja os números de 2026

Yuri Alberto pode ser uma das novidades do Corinthians no clássico contra o Santos, neste domingo (30), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante está em recuperação de uma lesão muscular na posterior da coxa direita e não entra em campo desde o empate por 0 a 0 com o Athletico-PR, em 30 de julho.

A possível volta ocorre em um momento no qual os números ajudam a dimensionar a importância da presença do camisa 9 no time. Afinal, o centroavante participou de 32 dos 47 jogos disputados pelo Timão na atual temporada. No período, o jogador anotou oito gols e deu quatro assistências.

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Com Yuri Alberto em 2016, o Corinthians soma 14 vitórias, 10 empates e oito derrotas (54,2% de aproveitamento), com 35 gols marcados e 26 sofridos. Meses atrás, o técnico Fernando Diniz afirmou que faria de tudo pela permanência de um dos principais atletas do elenco e já lamentou sua ausência algumas vezes, ainda mais agora com a renovação de Depay.

"Yuri Alberto é um dos jogadores mais importantes do nosso time, tanto no aspecto defensivo para começar a pressão, porque é muito forte e rápido, e no aspecto tático ofensivo", exaltou Diniz.

"É um cara que ataca espaço, está toda hora na área, incomoda zagueiros e joga se associando com os demais jogadores pela sua mobilidade. É um desfalque que preocupa", completou.

Ausência sentida

A equipe paulista já entrou em campo 15 vezes sem seu centroavante. O recorte recente tornou ainda mais evidente que o Timão sente sua ausência. Diante de Internacional (duas vezes), Red Bull Bragantino, Rosario Central (duas vezes), Cruzeiro e Coritiba, o Alvinegro teve dificuldade no setor ofensivo, tanto que deixou a Copa do Brasil.

A dupla Pedro Raul e Kaio César não correspondeu em campo, sobretudo o centroavante. Afinal, o jogador incomodou a torcida por não conseguiu ser eficiente nas finalizações e fazer bem o pivô para prender a bola na frente. Na Libertadores, coube a Memphis Depay ser decisivo após ter renovado o contrato a tempo de ser preciso na assistência para Bidon.

Além disso, Yuri Alberto também não entrou nas seguintes partidas: contra Santos (primeiro turno), Coritiba (no primeiro turno), Novorizontino, Cruzeiro (no primeiro turno), Portuguesa, Athletico (primeiro turno), Capivariano (ficou no banco) e Ponte Preta.

Ao todo, são 15 partidas em que o atleta ficou fora de combate. Nestes jogos, a equipe paulista teve 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas (48,9% de aproveitamento), com 17 gols marcados e 13 sofridos.

A diferença para os números de quando esteve em campo é de 5,3 pontos percentuais. Aparentemente, não é uma diferença tão alarmante, mas dentro de campo os reflexos são notórios. Por fim, eles evidenciam que o centroavante não tem um reserva a altura, que consiga fazer o sistema ofensivo não cair de rendimento. Diniz, portanto, vive a expectativa para formar a dupla de seu camisa 9 com Memphis Depay.

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