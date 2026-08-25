Carrasco da Seleção em 2022 chega à Espanha para assinar com Barcelona

Dominik Livakovic, goleiro croata carrasco da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, chegou nesta terça-feira (25/8), à Espanha para fechar com o Barcelona. O atleta foi vendido pelo Fenerbahçe por 4 milhões de euros, entre valores fixos e bônus, e deve realizar exames médicos ainda nesta quarta-feira, 26.

Um dos algozes na eliminação do Mundial do Catar, Livakovic chega para completar a equipe de goleiros do time da La Liga. No momento, o Barcelona tem Joan García como titular e Wojciech Szczesny como reserva.

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Inicialmente, a ideia do Barcelona era contratar o croata para a próxima temporada e emprestá-lo em 2026/27. O planejamento estava ligado ao fim do contrato de Szczesny, previsto para junho de 2027, segundo o jornal espanhol Marca.

Porém, o clube mudou os planos e decidiu antecipar a chegada do goleiro, que assinará por quatro temporadas.

Na chegada à Espanha, Livakovic foi questionado sobre a possibilidade de permanecer no clube nesta temporada.

"Estou muito feliz de estar aqui. Se vou ficar nesta temporada? Veremos", declarou em vídeo divulgado pela imprensa espanhola.

Livakovic foi algoz da Seleção Brasileira na Copa de 2022

Nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, Livakovic foi um dos principais responsáveis pela eliminação da Seleção Brasileira.

Durante a partida, o goleiro fez 11 defesas, somando o tempo regulamentar e prorrogação. Além disso, o croata defendeu a cobrança de pênalti de Rodrygo.

Na ocasião, o atleta foi eleito o melhor jogador da partida e o herói da classificação da Croácia, que seria eliminada na fase seguinte pela Argentina, campeã daquele Mundial.