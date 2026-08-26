Irmã de Neymar compartilha fotos raras com Gabigol

Irmã de Neymar, Rafaella Santos publicou uma foto nesta terça-feira (25) em que aparece ao lado do namorado, o atacante Gabigol, do Santos, e do sobrinho Davi Lucca, filho mais velho de seu irmão. O registro foi durante a festa de aniversário de 15 anos do adolescente, na última segunda-feira (24/8).

Antes disso, Rafaella publicou um carrossel de fotos. Entre os cliques, estava um registro ao lado de Gabigol. A influenciadora é mais discreta quando o assunto é a sua vida amorosa, postando poucos registros da relação com o atacante do Santos: "O off é necessário demais", declarou na legenda da publicação.

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A imagem para encerrar a sequência também chamou a atenção. Rafaella decidiu brincar com a curiosidade do público em relação à sua vida íntima e publicou um meme com a seguinte frase: "só pra lembrar: bebam bastante água e tomem conta das suas próprias vidas, ironizou.

Rafaella Santos e Gabigol são discretos com relacionamento. Os dois oficiliazaram o namoro em janeiro de 2025, quando o atacante foi apresentado ainda pelo Cruzeiro.