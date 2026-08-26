InícioEsportes
extracampo

Irmã de Neymar compartilha fotos raras com Gabigol

Rafaella Santos publica registro da celebração dos 15 anos do sobrinho e também carrossel de imagens nas redes sociais

Gabigol, Davi Lucca e Rafaella Santos em aniversário do adolescente - (crédito: Reprodução/Instagram @rafaella)
Gabigol, Davi Lucca e Rafaella Santos em aniversário do adolescente - (crédito: Reprodução/Instagram @rafaella)

Irmã de Neymar, Rafaella Santos publicou uma foto nesta terça-feira (25) em que aparece ao lado do namorado, o atacante Gabigol, do Santos, e do sobrinho Davi Lucca, filho mais velho de seu irmão. O registro foi durante a festa de aniversário de 15 anos do adolescente, na última segunda-feira (24/8).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Antes disso, Rafaella publicou um carrossel de fotos. Entre os cliques, estava um registro ao lado de Gabigol. A influenciadora é mais discreta quando o assunto é a sua vida amorosa, postando poucos registros da relação com o atacante do Santos: "O off é necessário demais", declarou na legenda da publicação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A imagem para encerrar a sequência também chamou a atenção. Rafaella decidiu brincar com a curiosidade do público em relação à sua vida íntima e publicou um meme com a seguinte frase: "só pra lembrar: bebam bastante água e tomem conta das suas próprias vidas, ironizou.

Rafaella Santos e Gabigol são discretos com relacionamento. Os dois oficiliazaram o namoro em janeiro de 2025, quando o atacante foi apresentado ainda pelo Cruzeiro.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 26/08/2026 07:20
    SIGA
    x