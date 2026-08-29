Após atropelos, Palmeiras tenta estender melhor série no pós-Copa

O Palmeiras visita o Mirassol neste domingo (29), no Maião, com a missão de aumentar a inédita sequência de vitórias após a Copa do Mundo. Desde que as competições oficiais foram retomadas, esta é a primeira vez que a equipe vem de três triunfos consecutivos. Nos últimos dez dias, depois de um período de instabilidade e questionamentos, o Verdão emplacou uma classificação suada no Paraguai e dois resultados contundentes em casa, por competições diferentes.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño e as goleadas por 4 a 1 sobre o Vasco, no Brasileirão, e 3 a 0 no Santos, pela Copa do Brasil, ambas no Nubank Parque, o Palmeiras conquistou o que deixou escapar no início do mês. Em 5 de agosto, o time perdeu por 3 a 2 para o Fortaleza, pelo torneio mata-mata, após vir de dois triunfos (contra Vitória e o próprio Fortaleza). No intervalo dessas duas séries de vitórias, o Palmeiras tropeçou repetidamente no Brasileirão – derrota para Fluminense e empate com o Internacional. Assim, permitiu, então, uma aproximação do Flamengo.

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É muito difícil aqui no Brasil falar em rendimento, porque de uma forma geral vocês nunca fazem o contexto. Nunca fazem o contexto de semanas para treinar e nunca fazem o contexto de tempo para recuperar, desabafou Abel após a goleada sobre o Vasco que interrompeu sequência negativa no Brasileirão. Com a derrota do Flamengo para o Cruzeiro no mesmo fim de semana, a equipe recobrou a diferença de seis pontos na ponta da competição nacional.

Revés inédito e outros resultados ruins deixaram dúvidas

Em 22 de julho, o Palmeiras superou o Coritiba por 3 a 1, fora de casa, na volta do futebol brasileiro. Com o resultado, a equipe chegou a quatro triunfos consecutivos e parecia que seguiria tranquila no Brasileirão. Porém, uma derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no Nubank Parque, interrompeu a série como levantou dúvidas. Além disso, o primeiro revés em casa na atual edição deu fim a uma invencibilidade de 14 jogos sem perder na competição.

Na sequência, embora tenha acumulado classificações na Libertadores e na Copa do Brasil, ocorreu uma nova derrota no Brasileirão, para o Fluminense. Antes, um empate com o Inter em casa já havia deixado a torcida apreensiva. Especialmente pela memória de 2025, quando o Palmeiras teve uma queda de rendimento na reta final e viu o Flamengo levar os troféus da competição por pontos corridos e da Libertadores. O duplo vice e o primeiro ano sem títulos com Abel Ferreira induziram a diretoria comandada por Leila Pereira a fazer contratações vultosas para 2026 (Marlon Freitas, Jhon Arias e Alexander Barbosa).

Vamos apostar tudo em todas as competições e ver o que nos toca no final, declarou Abel após a vitória sobre o Santos, pela Copa do Brasil, sinalizando os desafios que têm para manter a equipe viva em três frentes.

Palmeiras mira Tríplice Coroa e pode alcançar feito inédito já em setembro

Contra o Mirassol, o Palmeiras busca não só pode engrossar a sua maior série de vitórias após a pausa da Copa como também impedir que o Flamengo, que faz clássico contra o Botafogo, reduza de novo a diferença na briga pelo título. Em especial porque o calendário até 20 de setembro, quando haverá uma pausa de duas semanas para a Data Fifa, prevê sequência dura na competição entremeada por jogos decisivos em outros torneios.

Em setembro, serão apenas três rodadas do Brasileirão, com duas partidas longe de casa e um clássico como mandante. O Palmeiras irá visitar Botafogo e Grêmio, recebendo no Nubank Parque o São Paulo. Com seis pontos à frente do Flamengo (51 a 45) e um jogo a mais, o Verdão tem o desafio de manter a distância no topo e, em paralelo, avançar nas duas competições de mata-mata.

Caso consiga cumprir o triplo objetivo, o Palmeiras irá terminar o mês com um feito inédito na era Abel Ferreira. Afinal, a equipe estará entre os semifinalistas da Copa do Brasil e da Libertadores na condição de primeiro colocado do Brasileirão. No início do trabalho do português, o clube conquistou as duas copas, válidas por 2020, mas não brigou pelo título nacional. Nos anos seguintes, o português colecionou conquistas, tornando-se o técnico mais vitorioso da história alviverde, jamais chegou entre os quatro primeiros nas três competições ao mesmo tempo.

Sonho continental e volta às semifinais da Copa do Brasil

O feito inédito ficou mais próximo na última quarta-feira (26). Com os 3 a 0 no Santos, o Palmeiras está com um pé nas semifinais da Copa do Brasil. Na volta, dia 2 de setembro, na Vila Belmiro, o Verdão pode perder por até dois gols de diferença. Na semana seguinte, a equipe iniciará o confronto contra a LDU, pelas quartas da Copa Libertadores. Em 16 de setembro, caso saia do Equador com a classificação e siga na ponta do Brasileirão, a façanha será uma realidade. No entanto, Abel não disfarça que sua obsessão maior atualmente é o torneio internacional.

Eu tenho um sonho de voltar a ganhar a Libertadores. Esse é meu sonho nesse momento. Ano passado bateu na trave e sabemos por que. Este ano, vamos mais uma vez tentar. Não posso prometer títulos. Gosto de sentir esse prazer, esse sabor, é isso que nos move, em busca dos títulos, e isso que nos move, declarou o treinador ao receber homenagem do Palmeiras, em julho passado.

Embora tenha no currículo o bicampeonato da Libertadores, a conquista do segundo título faz quase seis anos. E a perda da final de 2025 para o Flamengo ainda está entalada na garganta do comandante alviverde. Abel sempre menciona lance da partida em que a arbitragem deixou de expulsar o rubro-negro Pulgar após uma solada do chileno em Bruno Fucks aos 30 minutos do primeiro tempo.

No Maião, estádio do Mirassol, o Palmeiras quer dar mais um passo para os ambiciosos objetivos na temporada. Por isso, vencer a terceira consecutiva irá confirmar o bom momento e dará ainda mais corpo à equipe.