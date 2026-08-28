Ronaldo da Costa celebra recorde de Alison dos Santos e o vê entre lendas

O hall de brasileiros recordistas mundiais no atletismo ganhou, na quinta-feira (27/8), um importante novo integrante. Campeão dos 400m com barreiras na etapa de Zurique com a marca de 45s80, Alison dos Santos tornou-se o quinto elemento de uma lista repleta de história e legado da modalidade. O último do país antes de Piu a alcançar o feito, no entanto, sequer se surpreende com a nova companhia. Detentor do título da Maratona de Berlim de 1998, Ronaldo da Costa celebrou a marca responsável por recolocar o esporte nacional em evidência mundial.
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Vinte e oito anos separam os recordes de Ronaldo e Alison. Mineiro radicado no Distrito Federal, o maratonista surpreendeu o mundo quando correu os 42,195km da prova da capital alemã em 2h06m05s. Naquele inesquecível 20 de setembro de 1998, o maratonista baixou em 45 segundos o índice do etíope Belayneh Dinsamo, em vigor desde 1988. O tamanho do feito aparece nos detalhes. Com a marca, o brasileiro transformou-se no primeiro homem a correr uma maratona com um ritmo médio inferior a 3 minutos por quilômetro.
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Todas essas credenciais dão a Ronaldo e Alison dos Santos um lugar especial na lista de lendas do atletismo nacional. Além da dupla, outros três ídolos da modalidade integram o hall de brasileiros recordistas mundiais. Todos vieram do salto triplo: Adhemar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio e João Carlos de Oliveira, o João do Pulo. Para o maratonista, a companhia de Piu, duas vezes medalhista olímpico, no memorial dos grandes feitos do esporte era apenas questão de tempo.
Elogioso a Alison, Ronaldo encheu-se de orgulho ao vibrar pelo feito do compatriota. "Satisfação de estar nesse momento aqui, de falar do nosso grande ídolo do atletismo mundial, o Alison Santos, pela grande marca. Eu não fiquei surpreendido, porque o cara vem dominando, a cada ano, a Liga Mundial. Sempre competindo com os melhores do mundo. Ele faz parte desse elenco de atletas e fez uma grande marca, batendo um recorde mundial. Depois de quase 30 anos, um brasileiro ainda, é uma satisfação muito grande", celebrou, em entrevista concedida na manhã desta sexta-feira (28/8) ao Correio.
Atualmente, Ronaldo atua na formação e descoberta de novos nomes do esporte brasileiro. O maratonista recordista mundial, inclusive, salientou a importância dos Centros de Formação da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), os chamados Centrinhos, na evolução do processo. "No Brasil, nós temos talento. É saber lapidar essas pedras preciosas, essas joias. Temos aí, graças a Deus, os Centrinhos, junto com essa parceria da CBAt, que possam estar sempre ajudando os clubes que fazem parte da base do atletismo brasileiro", pontuou.
Último brasileiro a alcançar um recorde mundial antes de Alison dos Santos, Ronaldo da Costa estava justamente dando aula quando Alison dos Santos escreveu uma nova história na Diamond League, em Zurique. O feito do paulista de São Joaquim da Barra rapidamente fez o maratonista voltar no tempo com as lembranças da prova de Berlim. "São 28 anos, né? Um brasileiro vai lá, faz a melhor marca do mundo na prova dos 400m com barreiras, 45s80. Eu fiquei sabendo no final da tarde. Eu trabalhei o dia todo. Quando eu cheguei em casa, as pessoas começaram a me ligar e mandar mensagens. É uma satisfação, fico feliz mesmo", continuou.
Novo recordista mundial do esporte brasileiro, Alison dos Santos une o feito às medalhas olímpicas de bronze conquistadas nas provas dos 400m com barreiras dos Jogos de Tóquio-2020 e de Paris-2024. Piu, inclusive, tem um próximo compromisso agendado em breve. Em 4 e 5 de setembro, disputará as finais da Diamond League, em Bruxelas, na Bélgica. Por lá, competirá pela primeira vez defendendo o índice conquistado na Suíça e defenderá a invencibilidade na prova construída ao longo deste ano.
Com potencial de ser ainda mais glorioso, o futuro de Alison dos Santos faz Ronaldo da Costa sonhar com a ampliação do hall de grandes lendas do atletismo brasileiro. Para isso, o legado deixado por quem já construiu grandes marcas é providencial para servir de inspiração para quem almeja chegar ao topo. "Tomara que venha mais Piu por aí, mais Ronaldo da Costa e outros atletas que fizeram história, como Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa, Robson Caetano, Arnaldo, Edson Luciano, André Domingos, Maurren Maggi... que venha mais", prospectou.
Engajado na modalidade e dono de um dos feitos mais marcantes do atletismo brasileiro com o inesquecível recorde da Maratona de Berlim, Ronaldo da Costa promete seguir carregando a rica e valiosa bandeira da modalidade no país por onde for. "Eu, como ídolo do atletismo brasileiro, sempre estou aqui para ajudar. Que possamos fazer bonito para o nosso país e erguer a maior bandeira que é a nossa", garantiu, voltando a expressar o orgulho pelo mais novo feito do esporte nacional. "Parabéns, Alison dos Santos."
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