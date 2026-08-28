Ronaldo da Costa celebra recorde de Alison dos Santos e o vê entre lendas

Ronaldo da Costa alcançou recorde mundial na Maratona de Berlim de 1998. Vinte oito anos depois, Alison dos Santos ampliou a lista de brasileiros com o feito - (crédito: Divulgação)

O hall de brasileiros recordistas mundiais no atletismo ganhou, na quinta-feira (27/8), um importante novo integrante. Campeão dos 400m com barreiras na etapa de Zurique com a marca de 45s80, Alison dos Santos tornou-se o quinto elemento de uma lista repleta de história e legado da modalidade. O último do país antes de Piu a alcançar o feito, no entanto, sequer se surpreende com a nova companhia. Detentor do título da Maratona de Berlim de 1998, Ronaldo da Costa celebrou a marca responsável por recolocar o esporte nacional em evidência mundial.

Vinte e oito anos separam os recordes de Ronaldo e Alison. Mineiro radicado no Distrito Federal, o maratonista surpreendeu o mundo quando correu os 42,195km da prova da capital alemã em 2h06m05s. Naquele inesquecível 20 de setembro de 1998, o maratonista baixou em 45 segundos o índice do etíope Belayneh Dinsamo, em vigor desde 1988. O tamanho do feito aparece nos detalhes. Com a marca, o brasileiro transformou-se no primeiro homem a correr uma maratona com um ritmo médio inferior a 3 minutos por quilômetro.

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Todas essas credenciais dão a Ronaldo e Alison dos Santos um lugar especial na lista de lendas do atletismo nacional. Além da dupla, outros três ídolos da modalidade integram o hall de brasileiros recordistas mundiais. Todos vieram do salto triplo: Adhemar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio e João Carlos de Oliveira, o João do Pulo. Para o maratonista, a companhia de Piu, duas vezes medalhista olímpico, no memorial dos grandes feitos do esporte era apenas questão de tempo.

Brazil's Alison dos Santos celebrates after winning and breaking the world record in the men's 400m hurdles during the IAAF Diamond League athletics meeting, at the Letzigrund Stadium, in Zurich on August 27, 2026. (foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Elogioso a Alison, Ronaldo encheu-se de orgulho ao vibrar pelo feito do compatriota. "Satisfação de estar nesse momento aqui, de falar do nosso grande ídolo do atletismo mundial, o Alison Santos, pela grande marca. Eu não fiquei surpreendido, porque o cara vem dominando, a cada ano, a Liga Mundial. Sempre competindo com os melhores do mundo. Ele faz parte desse elenco de atletas e fez uma grande marca, batendo um recorde mundial. Depois de quase 30 anos, um brasileiro ainda, é uma satisfação muito grande", celebrou, em entrevista concedida na manhã desta sexta-feira (28/8) ao Correio.

Atualmente, Ronaldo atua na formação e descoberta de novos nomes do esporte brasileiro. O maratonista recordista mundial, inclusive, salientou a importância dos Centros de Formação da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), os chamados Centrinhos, na evolução do processo. "No Brasil, nós temos talento. É saber lapidar essas pedras preciosas, essas joias. Temos aí, graças a Deus, os Centrinhos, junto com essa parceria da CBAt, que possam estar sempre ajudando os clubes que fazem parte da base do atletismo brasileiro", pontuou.

Último brasileiro a alcançar um recorde mundial antes de Alison dos Santos, Ronaldo da Costa estava justamente dando aula quando Alison dos Santos escreveu uma nova história na Diamond League, em Zurique. O feito do paulista de São Joaquim da Barra rapidamente fez o maratonista voltar no tempo com as lembranças da prova de Berlim. "São 28 anos, né? Um brasileiro vai lá, faz a melhor marca do mundo na prova dos 400m com barreiras, 45s80. Eu fiquei sabendo no final da tarde. Eu trabalhei o dia todo. Quando eu cheguei em casa, as pessoas começaram a me ligar e mandar mensagens. É uma satisfação, fico feliz mesmo", continuou.

Novo recordista mundial do esporte brasileiro, Alison dos Santos une o feito às medalhas olímpicas de bronze conquistadas nas provas dos 400m com barreiras dos Jogos de Tóquio-2020 e de Paris-2024. Piu, inclusive, tem um próximo compromisso agendado em breve. Em 4 e 5 de setembro, disputará as finais da Diamond League, em Bruxelas, na Bélgica. Por lá, competirá pela primeira vez defendendo o índice conquistado na Suíça e defenderá a invencibilidade na prova construída ao longo deste ano.

Brasileiro Ronaldo da Costa durante vitória com recorde mundial na Maratona de Berlim (foto: Divulgação/Berlim Marathom)

Com potencial de ser ainda mais glorioso, o futuro de Alison dos Santos faz Ronaldo da Costa sonhar com a ampliação do hall de grandes lendas do atletismo brasileiro. Para isso, o legado deixado por quem já construiu grandes marcas é providencial para servir de inspiração para quem almeja chegar ao topo. "Tomara que venha mais Piu por aí, mais Ronaldo da Costa e outros atletas que fizeram história, como Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa, Robson Caetano, Arnaldo, Edson Luciano, André Domingos, Maurren Maggi... que venha mais", prospectou.

Engajado na modalidade e dono de um dos feitos mais marcantes do atletismo brasileiro com o inesquecível recorde da Maratona de Berlim, Ronaldo da Costa promete seguir carregando a rica e valiosa bandeira da modalidade no país por onde for. "Eu, como ídolo do atletismo brasileiro, sempre estou aqui para ajudar. Que possamos fazer bonito para o nosso país e erguer a maior bandeira que é a nossa", garantiu, voltando a expressar o orgulho pelo mais novo feito do esporte nacional. "Parabéns, Alison dos Santos."



