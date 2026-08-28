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CAMISA NOVA

Torcedores do Vasco reagem à nova camisa do clube; veja

Peça amarela em homenagem à tradição marítima é comparada ao Corinthians e vira alvo de reclamações nas redes sociais

A peça fará sua estreia oficial no confronto contra o Cruzeiro, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro - (crédito: Divulgação/Club de Regatas Vasco da Gama)
A peça fará sua estreia oficial no confronto contra o Cruzeiro, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro - (crédito: Divulgação/Club de Regatas Vasco da Gama)

O Vasco apresentou, nesta sexta-feira (28/8), sua terceira camisa para a temporada, produzida em parceria com a Nike. A novidade, porém, não agradou aos torcedores Cruz-maltinos, que demonstraram insatisfação nas redes sociais. No X, antigo Twitter, diversos vascaínos criticaram o visual escolhido pela fornecedora.

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Predominantemente amarelo, o uniforme conta com detalhes pretos nas mangas e na gola. A equipe de design desenvolveu a peça para homenagear a tradição marítima do clube e, ao mesmo tempo, representar a força da torcida nas arquibancadas de São Januário.

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Entre as reações, alguns internautas compararam o modelo com a camisa utilizada pelo Corinthians na temporada de 2024. A semelhança apontada pelos torcedores gerou comentários negativos, principalmente em relação à combinação de cores e ao estilo adotado.

Presidente destaca ligação histórica

Apesar de não agradar a torcida, o presidente do Vasco, Pedrinho, destacou que a novidade reúne elementos ligados à história da instituição e à força dos vascaínos. Segundo ele, a torcida exerce papel importante na identidade do clube e na maneira como a equipe encara os desafios.

"O lançamento da nossa terceira camisa conecta elementos da nossa história à força da nossa torcida que não ergue a voz apenas para fazer barulho, mas para dar força às velas e mudar o jogo. Assim como o vento impulsiona o barco, o Vasco avança movido pela força dos gritos que vêm das arquibancadas", afirma Pedrinho.

As versões torcedor e jogador já estão disponíveis nas lojas, sites e aplicativos da Nike e Centauro, além das lojas Gigantes da Colina, ShopVasco, Vasco Store e revendedores selecionados.

Vasco x Cruzeiro

O Vasco estreia o novo uniforme neste sábado (29/8), às 21h20 (horário de Brasília), contra o Cruzeiro, em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida marcará o primeiro uso da peça em uma competição oficial. 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 28/08/2026 11:52 / atualizado em 28/08/2026 11:52
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