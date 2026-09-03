Cuca comenta desejo de Gabigol de deixar o Santos: "Surpreso"

Com o empate sem gols do Santos contra o Palmeiras nesta quarta-feira (3), na Vila Belmiro, o Peixe foi eliminado da Copa do Brasil. Depois da partida, o técnico Cuca comentou a declaração de Gabigol sobre o futuro no clube.

O atacante revelou anteriormente que pretende atuar pelo Cruzeiro em 2027, quando terminar seu contrato de empréstimo com o Alvinegro Praiano. Nesse sentido, o comandante afirmou que desconhecia a intenção e pretende conversar com o jogador antes de se posicionar.

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Cuca quer conversar com Gabigol antes de se manifestar

Gabigol afirmou que considera difícil permanecer no Santos por questões financeiras do clube. Ao mesmo tempo, o centroavante disse acreditar na possibilidade de retornar ao Cruzeiro na próxima temporada. O atleta também mencionou o Flamengo, clube que defendeu entre 2019 e 2024.

Na ocasião, o atleta recordou a relação construída com a torcida e afirmou que não se sente à vontade ao enfrentar a equipe no Maracanã.

Cuca também explicou a decisão de escalar força máxima contra o Palmeiras, mesmo após a derrota no primeiro jogo. De acordo com o treinador, preservar titulares anteriormente gerou críticas pela possibilidade de abrir mão da Copa do Brasil.

Para mim é novidade, não estava sabendo disso, você me pega de surpresa. Prefiro conversar com ele antes, entender qual foi a ideia que ele teve ao ter falado isso. Primeiro entender o posicionamento dele para depois eu me manifestar, declarou o comandante santista.

O técnico citou Bontempo, Gabigol e Neymar entre os jogadores que já haviam sido preservados em compromissos anteriores. Por isso, decidiu manter os principais atletas na equipe para o duelo decisivo diante do Palmeiras. Com o empate, o Santos encerrou sua participação na Copa do Brasil nas quartas de final. Agora, a equipe volta suas atenções para o Brasileirão e enfrenta o Internacional no próximo domingo (6).

Gabigol permanece vinculado ao Cruzeiro e emprestado ao Santos até o fim da temporada. Enquanto isso, Cuca indicou que pretende primeiro compreender a posição do atacante antes de comentar possíveis mudanças no futuro do jogador.