Fora de casa, Vasco bate Vitória e está na semifinal da Copa do Brasil

Pelo terceiro ano consecutivo, o Vasco está entre os semifinalistas da Copa do Brasil. Após vencer por 1 x 0 na ida, em São Januário, o Gigante da Colina repetiu a dose, desta vez no Barradão, venceu por 2 a 0 e garantiu sua passagem para a próxima fase do mata-mata nacional. Andrés Gómez e Puma Rodríguez, já na reta final do segundo tempo, marcaram os gols do triunfo vascaíno nesta quarta-feira (2/9).
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Desse modo, o Vasco terá o Palmeiras pela frente na semifinal da Copa do Brasil. No entanto, os times ainda terão que esperar um tanto para decidir a vaga na final. Os confrontos estão marcados para acontecer apenas em novembro, com o jogo de ida para 1º de novembro e a volta para o dia 8.
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O primeiro tempo de partida não poderia ser diferente no Barradão. Com a vantagem conquistada pela vitória no jogo de ida, o Vasco teve a clara estratégia de entregar a bola para o Vitória e apostar nos contra-ataques. Foi dessa forma que Spinelli, de cabeça, teve a chance de dobrar a vantagem, de cabeça, mas carimbou a trave de Lucas Arcanjo.
Do outro lado, o Vitória também adotou a bola aérea como principal arma e levou perigo ao gol de Léo Jardim. Apesar de toda bola aérea ser um momento de tensão para a defesa vascaína, o ataque rubro-negro não soube aproveitar para balançar as redes.
Na etapa final, o Vitória não teve alternativa e chegou a desentalar o grito de gol da garganta dos pouco mais de 28 mil torcedores no Barradão. Contudo, a alegria durou pouco. Em lance de bola aérea, Luan Cândido testou no canto de Léo Jardim e abriu o placar para o Vitória. Entretanto, a jogada foi anulada após a checagem do impedimento semiautomático.
E, assim como foi no jogo de ida, em São Januário, o Vasco contou com o brilho individual de Andrés Gómez para matar o jogo e selar a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Aos 36, o atacante colombiano fez uma jogada idêntica ao gol marcado na ida, pegando a bola no meio de campo, carregando, superando a marcação e batendo no canto de Arcanjo, que novamente falhou.
Nos minutos finais, o Vitória até que tentou ensaiar uma reação para tentar voltar para o jogo e colocar fogo na partida. Contudo, o Cruz-maltino soube controlar as ações para garantir a classificação para sua terceira semifinal de Copa do Brasil consecutiva. No último minuto, ainda houve tempo para Puma Rodríguez acertar um lindo chute e carimbar de vez a passagem vascaína para a próxima fase.
Próximos compromissos
Assim, Vitória e Vasco agora viram a chave para o Brasileirão. Neste sábado, o Cruz-maltino terá mais um clássico diante do Fluminense, às 21h (de Brasília), no Maracanã. Já o rubro-negro baiano, por sua vez, recebe o Grêmio, no Barradão, na segunda-feira (7/9), às 20h (de Brasília).
VITÓRIA 0x2 VASCO
Copa do Brasil: quartas de final
Local: Barradão, Salvador, Bahia
Data e hora: 02/09/2026, às 21h30 (de Brasília)
Público: 28.499 pessoas
Gol: Andrés Gómez, 36’/2ºT (0-1), Puma Rodríguez, 52’/2ºT (0-2)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá (Marinho, 28’/2ºT), Luan Cândido e Ramon (Edenilson, 37’/2ºT); Zé Vitor, Walace (Osvaldo, 37’/2ºT) e Matheuzinho (Fabiano, 16’/2ºT); Tarzia (Renê, 16’/2ºT), Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Lucas Freitas, 40’/2ºT); Sosa, Thiago Mendes e Ramon Rique (Tchê Tchê, 27’/2ºT); Andrés Gómez (Hinestroza, 40’/2ºT), Adson (Colidio, 22’/2ºT) e Spinelli (David, 27’/2ºT). Técnico: Pedro Emanuel.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Daiane Muniz (SP)
Cartões Amarelos: Cacá, Luan Cândido (VIT); Puma Rodríguez (VAS)
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