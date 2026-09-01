Matheus Martins é reprovado em exames médicos do Dínamo Moscou

Matheus Martins deixou o Botafogo para se apresentar ao Dínamo de Moscou, foi reprovado e voltará ao clube carioca - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

Além de Plata, o Dínamo Moscou também reprovou o atacante Martins nos exames médicos nesta terça-feira (1). Os dois, aliás, embarcaram juntos, no último fim de semana, para a Rússia. Com isso, o jogador volta ao elenco do Botafogo.

Os russos tinham acertado a contratação de Martins por sete milhões de euros (R$ 42,4 milhões na cotação atual).

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O Mais Tradicional discorda da avaliação dos russos e sustenta que Martins vinha atuando com regularidade. O clube também tinha colocado o próprio departamento médico à disposição do Dínamo Moscou, segundo o site "ge".

O Botafogo também estuda medidas cabíveis e pode acionar o clube russo na Justiça. O Glorioso sustenta que o Dínamo utilizou imagens de Martins no aeroporto de Moscou, antes da fera assinar contrato e se tornar, de fato, jogador do clube europeu.

Martins soma 90 jogos, dez gols e duas assistências pelo Mais Tradicional. O jogador chegou na metade de 2024, por 10 milhões de euros (R$ 60 milhões à época), contratado junto à Udinese, da Itália. O atacante, portanto, estava no grupo que conquistou a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano. Ele é o autor da célebre frase É tempo de Botafogo.