Segundinha abre terceira rodada com classificação ainda embolada

A Segunda Divisão do Campeonato Candango começa a terceira rodada com a classificação embolada e ainda em fase de consolidação. Com exceção do Taguatinga, dono da liderança com seis pontos e 100% de aproveitamento, os demais ainda buscam sequência. Apenas dois pontos separam, por exemplo, o segundo do último colocado da competição. O torneio de acesso do Distrito Federal conta com sete equipes. Os quatro melhores ao fim da primeira fase vão às semifinais. Os classificados à grande final, além de disputar o troféu, são agraciados com o acesso à elite do futebol do Distrito Federal.

O Taguatinga almeja defende a liderança para seguir como um dos favoritos ao acesso. Neste sábado (12/9), às 10h, a Águia visita o Grêmio Valparaíso, no Estádio Rorizão, em Samambaia. O Canarinho está na terceira colocação, com dois pontos. Apesar de estar invicta no torneio, a equipe do Entorno ainda não sentiu o gosto da vitória. O duelo marca confronto direto pela artilharia do campeonato. Pelo TEC, o atacante João Torres lidera o ranking, com três bolas na rede. Logo na sequência, Paulo marcou duas vezes para o Greval e é o vice-artilheiro.

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Também marcado para o sábado (12/9), mas às 15h30, Legião e Luziânia se enfrentam em cenários distintos. A partida será no Estádio Bezerrão, no Gama, com mando da equipe laranja. Após folgarem na segunda rodada (cada time terá uma jornada livre no torneio), os donos da casa possuem apenas um jogo no torneio, contra o Canaã, no qual empataram por 1 x 1 e fecham o G-4. Por outro lado, os visitantes também jogaram apenas uma vez, mas venceram o Planaltina por 2 x 1 e ocupam a vice-liderança. Em caso de novo triunfo, o Igrejinha pode chegar ao primeiro lugar da competição se o Taguatinga perder e tirar quatro gols de saldo do atual líder.

Para fechar a terceira rodada da Segundinha do Candangão, Planaltina e Candango jogam no domingo (13/9), às 15h30, no Estádio Dirceuzão, em Planaltina de Goiás. As equipes possuem apenas um ponto e contam com uma derrota e um empate na competição. O lanterna Candango foi goleado na estreia pelo Taguatinga e empatou no último jogo com o Greval. Com o mesmo retrospecto, o Galo do Planalto também igualou com o Greval e perdeu para o Luiziânia.

Pelo fato do campeonato possuir apenas sete clubes, a cada rodada um time fica de folga. Neste caso, o Canaã não entrará em campo pela terceira rodada. A equipe possui apenas um ponto nos dois jogos disputados e usa a semana livre para aprimoração técnica. O torneio é de tiro curto, possuindo apenas sete rodadas em turno único. Os quatro melhores avançam às semis e disputam o acesso para a elite candanga em 2027 para se juntarem a Brasiliense, Capital, Ceilândia, Gama, Paranoá, Real Brasília, Samambaia e Sobradinho.

Segunda Divisão do Candangão

3ª rodada

Sábado (12/9)

10h Grêmio Valparaíso x Taguatinga (Rorizão)

15h30 Legião x Luziânia (Bezerrão)

Domingo (13/9)

15h30 Planaltina x Candango (Dirceuzão)

Folga na rodada: Canaã

Classificação



P Clube Pontos 1. Taguatinga 6 2. Luziânia 3 3. Greval 2 4. Legião 1 5. Planaltina 1 6. Canaã 1 7. Candango 1

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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