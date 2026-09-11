Animais Gigantes do passado: os dinossauros que habitaram o Brasil há milhões de anos Hoje conhecidos apenas por seus fósseis e pelas reconstruções feitas pela ciência, os dinossauros dominaram a Terra por milhões de anos — e também habitaram o território que hoje corresponde ao Brasil. Descobertas realizadas em diferentes regiões do país revelam uma surpreendente diversidade de espécies. Por Flipar

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