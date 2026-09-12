Internacional bate Chapecoense e respira na luta contra o rebaixamento

Foi no sufoco, mas o Internacional conquistou uma vitória importantíssima na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (12), a equipe derrotou por 2 a 1 a lanterna Chapecoense, fora de casa, pela 27ª rodada. Bruno Henrique e Carbonero garantiram o triunfo colorado.
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O resultado ainda mantém os comandados de Paulo Pezzolano no Z4 com os mesmos 28 pontos do Vasco, que também triunfou nesta jornada, mas o time gaúcho ganha fôlego e motivação para seguir na briga para escapar do descenso. Já o Verdão do Oeste estaciona nos 17 somados, na última posição.
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Poucas chances, apesar dos gols
Os times fizeram um duelo equilibrado, com poucas chances claras de gol. O Colorado teve alguns momentos de maior controle, mas não conseguiu transformar o domínio em oportunidades reais até que Carbonero recebeu uma inversão de bola, avançou pela direita e cruzou rasteiro. Bruno Henrique apareceu livre na entrada da área e soltou um chute forte indefensável para o goleiro Anderson, abrindo o placar aos 25 minutos.
A Chapecoense, que já havia desperdiçado uma boa oportunidade antes, encontrou dificuldades para superar a defesa do Internacional e pouco ameaçava Matheus Cunha. Mesmo assim, insistiu até o fim da primeira etapa e foi recompensada. Aos 45?, Marcinho levantou a bola na área com precisão e Garcez, subindo mais alto que a marcação, desviou de cabeça para o contrapé do goleiro, empatando o confronto. O gol da Chape surgiu em um momento crucial, já que o Internacional parecia confortável com a vantagem mínima e administrava o ritmo da partida.
Falha fatal de goleiro da Chape e confusão
A Chapecoense voltou para a etapa final com mais intensidade e passou a controlar a posse de bola. Logo aos nove minutos, Garcez arrematou de dentro da área, mas a bola saiu rente à trave. Pouco depois, aos 15?, Túlio Eduardo arriscou chute com efeito, obrigando Matheus Cunha a fazer grande defesa para evitar o gol da virada. Apesar da pressão inicial dos anfitriões, quem balançou a rede foi o Internacional. Aos 21?, Anderson errou na saída de bola e Doma não conseguiu dominar. Carbonero aproveitou a falha, driblou o adversário e finalizou rasteiro por baixo do goleiro, recolocando o Colorado em vantagem.
O gol abalou a equipe catarinense, que demorou a se reorganizar e voltar a criar perigo. Nesse período, o Inter buscou controlar o ritmo da partida, administrando a posse e tentando evitar riscos maiores. A equipe de Pezzolano se mostrou mais segura após retomar a liderança no placar. Nos minutos finais, a Chapecoense conseguiu aumentar a pressão em busca do empate.
Quando o time catarinense crescia no jogo, aos 43?, um desentendimento entre Marcinho e Villagra desencadeou confusão generalizada, o que esfriou a reação da Chape. Depois da briga, o Inter retomou a concentração e segurou o resultado. A defesa colorada se manteve firme e não permitiu novas chances claras ao adversário até o apito final.
Próximos compromissos
Na próxima rodada, a 28ª do Brasileirão, o Internacional visita o São Paulo, sábado (19), às 21h, no Morumbis. No mesmo dia, porém às 16h, a Chapecoense encara o Atlético, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
CHAPECOENSE 1×2 INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro 27ª rodada
Data e horário: 12/09/2026 (sábado), às 17h (de Brasília)
Local: Arena Condá, Chapecó (SP)
Público: –
Gols: Bruno Henrique, 24/1ºT (0-1); Garcez, 45/1ºT (1-1); Carbonero, xx/2ºT (1-2)
CHAPECOENSE: Anderson; Everton (Bruno Matias, 35/2ºT), Kauan, Eduardo Doma e Bruno Pacheco (Fernando, 46/2ºT); Camilo (Borrero, 46/2ºT), Yago Felipe (Rubens, 36/2ºT) e Miguel Carvalho (Bolasie, 20/2ºT); Marcinho, Túlio Eduardo e Garcez. Técnico: Rafael Lacerda
INTERNACIONAL: Matheus Cunha; Bruno Gomes (Juninho, 39/2ºT), Maripán, Mercado e Bernabéi; Villagra, Bruno Henrique (João Victor, 18/2ºT), Paulinho (Ronaldo, 47/2ºT) e Alan Patrick (Sanabria, 46/2ºT); Carbonero (Eliasson, 39/2ºT) e Vitinho. Técnico: Paulo Pezzolano
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Guilherme Dias Camilo (MG)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões Amarelos: Doma, Camilo, Bolasie, Marcinho, João Paulo (CHA); Bruno Gomes, João Victor, Carbonero, Villagra (INT)
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