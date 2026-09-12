Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense, morre aos 80 anos

Diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, morreu neste sábado (12/9) aos 80 anos no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação/Fluminense)

O diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, morreu neste sábado (12/9), aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Segundo informações do portal GE, o dirigente tratava um câncer no pâncreas desde o início de setembro.

Angioni estava à frente do departamento de futebol do Fluminense desde 2018. Com mais de quatro décadas de atuação, construiu uma das carreiras mais longas e reconhecidas entre dirigentes do futebol brasileiro. Também trabalhou na Seleção Brasileira.

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Em nota divulgada na manhã deste sábado, o Fluminense lamentou a morte e ressaltou a participação de Angioni na retomada do clube no cenário nacional e internacional. "Sua contribuição à formação dos jovens será lembrada por muitos e suas lições permanecerão entre nós como exemplo de vida, compaixão e solidariedade. À sua família e amigos, nossos sentimentos mais elevados", escreveu o time.

Durante o período em que esteve no comando do futebol tricolor, o clube conquistou a Taça Rio de 2020, as Taças Guanabara de 2022, 2023 e 2026 e os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023. A equipe também ganhou a Copa Libertadores e a Recopa Sul-Americana.