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São Paulo reage e vence o Flamengo pelo Brasileirão Feminino

Apesar do Flamengo sair na frente, São Paulo empata, vira e amplia no jogo de ida das semifinais, na Ilha do Governador

São Paulo consegue arrancar a vitória no fim contra as Meninas da Gávea, na Ilha do Governador - (crédito: Foto: Miguel Schincariol/São Paulo)
São Paulo consegue arrancar a vitória no fim contra as Meninas da Gávea, na Ilha do Governador - (crédito: Foto: Miguel Schincariol/São Paulo)

O São Paulo venceu o Flamengo por 3 a 1, de virada, neste sábado (12), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino. Mariana abriu o placar para as Meninas da Gávea, mas Milena Carioca, Robinha e Bruna Calderan balançaram as redes e garantiram a reação das Soberanas.

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Com o resultado, o São Paulo chega ao jogo de volta, no Brinco de Ouro, em Campinas, com dois gols de vantagem na disputa pela vaga na final. O Tricolor Paulista pode até perder por um gol de diferença que ainda assim avança, enquanto o Flamengo precisa vencer por três gols para se classificar nos 90 minutos.

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Flamengo assume a partida

O Flamengo começou com mais controle da partida e dominou os primeiros dez minutos. Apesar da maior posse de bola, porém, o Rubro-Negro encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras de gol. Aos poucos, o São Paulo equilibrou o confronto e passou a disputar mais a partida no meio-campo.

Já no fim da etapa inicial, o Tricolor Paulista teve a melhor chance até então. Crivelari recebeu cruzamento vindo da esquerda, mas errou a batida e desperdiçou a oportunidade de abrir o placar. Assim, as equipes foram para o intervalo com o empate sem gols.

São Paulo reage após Flamengo sair na frente

O Flamengo voltou mais agressivo e abriu o placar aos 7. Após sobra de uma bola aérea de Fabi Simões, Mariana apareceu na área e testou firme para o gol, sem dar chances para a goleira tricolor. O São Paulo tentou responder rapidamente e, aos 15, Crivelari recebeu diante da goleira, mas novamente finalizou para fora. A atacante, que já havia desperdiçado uma boa oportunidade na primeira etapa, acabou substituída na sequência.

Aos poucos, o São Paulo aumentou a pressão em busca do empate. Depois de muita persistência, aos 26?, Serrana recebeu pela direita e finalizou após o cruzamento, mas Vivi defendeu e deu rebote. Atenta à jogada, Milena Carioca apareceu livre e mandou para as redes, deixando tudo igual no Luso-Brasileiro.

Aos 43, após cruzamento pela esquerda, a bola sobrou para Robinha na entrada da área, que bateu firme e garantiu a virada em seu centésimo jogo com a camisa tricolor. Nos acréscimos, o VAR apontou pênalti para o São Paulo, e Bruna Calderan, comemorando o seu aniversário, cobrou no canto oposto de Vivi para ampliar e fechar a vitória das Soberanas por 3 a 1.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a se enfrentar no jogo da volta das semifinais, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A bola rola no próximo sábado (19), ás 16h30 (de Brasília). O São Paulo tenta se defender para garantir a vaga para a decisão, enquanto o Flamengo precisa fazer até dois gols em 90 minutos para levar a partida para os pênaltis, ou três para garantir em 90 minutos a classificação.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 12/09/2026 21:20 / atualizado em 12/09/2026 21:28
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