Canoagem Slalom: Ana Sátila conquista medalha de ouro na Espanha

A atleta de 30 anos concluiu a prova com o tempo de 103.85s para garantir o degrau mais alto do pódio - (crédito: Divulgação/@canoelaseu)

Ana Sátila brindou o Brasil com medalha de ouro neste sábado. A canoísta mineira de Iturama criada em Primavera do Leste (MT) conquistou a Copa do Mundo de Canoagem Slalom na final do C1 Feminino em La Seu d’Urgell na Espanha. A atleta de 30 anos concluiu a prova com o tempo de 103.85s para garantir o degrau mais alto do pódio.

Quando deixou a canoa, Ana Sátila correu em direção à mãe, Márcia Vargas, e recebeu um emocionante abraço. Na sexta-feira, Ana Sátila ficou em quinto lugar geral da prova do K1 feminino, após avançar nas eliminatórias e semifinais na competição.

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Antes, na quinta-feira, ela finalizou em sétimo na final do contrarrelógio do caiaque cross com o tempo de 52seg85, a 1seg25 da medalhista de bronze francesa Angele Hug.

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