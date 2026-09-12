US Open Juniors: Guto Miguel perde final duríssima contra Marcel Latak

O atleta de 17 buscava a segunda conquista de Grand Slam juvenil na temporada. No primeiro semestre, Guto Miguel havia celebrado o título de base em Roland Garros ao superar o estadunidense Michael Antonius por 2 sets a 0 no saibro francês - (crédito: Photo by Brad Penner/USTA)

O goiano radicado em Brasília Guto Miguel perdeu a final do US Open Juniors no início da tarde deste sábado para o anfitrião Marcel Latak por 2 sets a 1 em um partida duríssima na quadra 12 do complexo de Flushing Meadows, em Nova York. As parciais fora de 6/3, 5/7 e 6/7 (13 x 15) em 2h46m de parida nos Estados Unidos.

O atleta de 17 buscava a segunda conquista de Grand Slam juvenil na temporada. No primeiro semestre, Guto Miguel havia celebrado o título de base em Roland Garros ao superar o estadunidense Michael Antonius por 2 sets a 0 no saibro francês.

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Antes, na na grama, ele havia subido ao degrau mais alto do pódio nas duplas em Wimbledon ao lado do esloveno Ziga Sesko contra os parceiros norte-americanos Michal Antonius e Andrew Johnson na Inglaterra. Neste sábado, Guto Miguel esteve muito próximo de mais um troféu individual no US Open, mas Marcel Latak o superou no tie-break.

Nascido em 2009, Guto Miguel é um fenômeno. Ele ocupa o topo no ranking juvenil e tem feito intercâmbios em torneios profissionais como o Rio Open no início da temporada. O Minas Brasília Tênis Clube é uma das bases de treino do atleta no Distrito Federal.