Vasco quebra tabu histórico, vence o Grêmio de virada e respira no Z4

O Vasco alcançou um resultado heroico neste sábado (12) ao vencer o Grêmio de virada por 2 a 1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de conquistar três pontos cruciais na luta contra o rebaixamento, o Cruz-Maltino encerrou um incômodo tabu de 20 anos sem derrotar o clube gaúcho fora de casa. Com o triunfo construído pelos pés de Thiago Mendes e Colídio após Villasanti abrir o marcador. Desse modo, o Gigante da Colina chegou aos 28 pontos em 26 partidas, ocupando a 17ª colocação da tabela. E assim sendo, encostando diretamente no próprio Tricolor e no Mirassol, que somam a mesma pontuação.
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Grêmio aproveita erro e sai na frente
O confronto decisivo começou bastante movimentado, com as duas equipes se lançando em busca de espaço no campo ofensivo. Logo nos primeiros minutos, o atacante Adson criou boas oportunidades para o Vasco, finalizando rente à trave e assustando a defesa tricolor. Em seguida, Tchê Tchê apareceu duas vezes livre na grande área, mas parou em defesas seguras do goleiro Weverton.
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Apesar do volume do clube carioca, a equipe mandante castigou um vacilo defensivo para abrir o placar na reta final. Aos 39 minutos, Jovane Cabral apertou a saída de bola de Paulo Henrique na linha de fundo, roubou a posse e bateu cruzado. Léo Jardim espalmou para o meio da pequena área, e o paraguaio Villasanti apareceu oportunista para empurrar com a perna esquerda, garantindo a vantagem gremista antes do intervalo.
Mudanças táticas e a virada heroica do Vasco
Na volta para a etapa final, o time de Pedro Emanuel assumiu o controle da partida e partiu com agressividade em direção ao ataque. Aos 30 minutos, o empate cruz-maltino saiu após jogada individual de Andrés Gómez pelo meio. O atacante cruzou com veneno, Lescano escorou sutilmente de calcanhar na confusão da área e o volante Thiago Mendes chegou batendo com força para estufar as redes de Weverton.
Embalado pelo momento favorável, o Vasco encontrou o caminho da virada quatro minutos depois. Aos 34, Nardoni errou na transição do meio-campo e entregou a bola nos pés de Colídio. O atacante argentino avançou em velocidade, acionou Bruno Duarte na ponta direita e correu para completar de carrinho o cruzamento rasteiro, sacramentando a vitória histórica em solo gaúcho.
GRÊMIO 1×2 VASCO
Campeonato Brasileiro 27ª rodada
Data: 12/9/2026
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Gols: Villasanti, aos 39’/1ºT (GRE); Thiago Mendes, aos 30’/2ºT, e Colidio, aos 34’/2ºT (VAS)
GRÊMIO: Weverton; Diego Caito, Pedro Gabriel, Gustavo Martins e Wallace; Noriega, Villasanti, Krovinovic e Tetê (Enamorado, 25’/2ºT); Jovane Cabral (Nardoni, 15’/2ºT) e Carlos Vinícius (Matheus Nascimento, 40’/2ºT) Técnico: Luís Castro
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 9’/2ºT), Cuesta (Jair, 27’/2ºT), Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton, 33’/2ºT); Tchê Tchê (Lescano, 27’/2ºT), Sosa e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Adson (Bruno Duarte, 9’/2ºT)
Técnico: Pedro Emanuel
Árbitro: Raphael Claus (SP).
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex dos Santos (SC).
VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
Cartões amarelos: Pedro Gabriel e Wallace (GRE); Tchê Tchê, Cuiabano e Robert Renan (VAS).
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