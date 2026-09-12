Atlético deslancha no segundo tempo e derrota o Fluminense

O Atlético-MG precisou de apenas dois minutos para encaminhar a vitória sobre o Fluminense neste sábado (12), na Arena MRV. Depois de um primeiro tempo sem gols, o Galo, afinal, marcou com Reinier e Cuello em sequência na etapa final, ampliou com Vitão e venceu por 3 a 1, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Castillo descontou para o Tricolor nos minutos finais. Com o resultado, o time mineiro chegou aos 39 pontos, enquanto os cariocas permaneceram com 45.
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Agora, as duas equipes voltam as atenções para os torneios continentais. O Fluminense entra em campo na terça-feira (15), às 19h, contra o Platense, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Já o Atlético-MG, por fim, recebe o Santos na quarta-feira (16), também às 19h, na Arena MRV, pela partida de volta das quartas de final da Sul-Americana.
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Flu começa melhor e Atlético cresce
Atlético e Fluminense inegavelmente fizeram um primeiro tempo movimentado na Arena MRV, mas sem gols. O Tricolor, todavia, assustou primeiro, aos seis minutos, quando Savarino arriscou de fora da área e acertou o travessão. Pouco depois, Arana também levou perigo em finalização defendida por Delfim.
O Galo, desse modo, passou a encontrar mais espaços com o decorrer da etapa e criou suas melhores oportunidades na reta final. Aos 29 minutos, Cuello cruzou rasteiro para Fred, que bateu de primeira e mandou perto do gol. Um minuto depois, o volante encontrou Reinier dentro da área, mas Fábio cresceu na saída e evitou o gol atleticano. Assim, apesar das chances dos dois lados, o placar permaneceu zerado até o intervalo.
Galo dispara no segundo tempo e garante vitória
O Atlético voltou mais agressivo para a etapa final e quase abriu o placar aos nove minutos, quando Bernard encontrou Kauã Pascini dentro da área. O lateral bateu cruzado e mandou muito perto da meta de Fábio.
A pressão atleticana deu resultado aos 15. Cuello invadiu a área pela direita e rolou para Reinier, que bateu de primeira e acertou o ângulo de Fábio para abrir o placar na Arena MRV. Dois minutos depois, Freytes errou na saída de bola, Cuello recuperou a posse, avançou e finalizou rasteiro no canto para fazer o segundo.
Com a vantagem, o Atlético passou a controlar o confronto e continuou levando perigo. Aos 32, Gustavo Scarpa arriscou de fora da área e Fábio defendeu. Um minuto depois, Igor Gomes obrigou o goleiro tricolor a fazer outra boa intervenção.
O terceiro saiu aos 35. Scarpa cobrou escanteio, Vitão cabeceou no travessão e Cassierra tentou aproveitar a sobra. A bola voltou para o zagueiro, que finalizou para o fundo da rede e ampliou a vantagem atleticana.
O Fluminense ainda conseguiu diminuir aos 44. Serna lançou Rodrigo Castillo, que dominou, passou pela marcação e pelo goleiro Gabriel Delfim antes de mandar para a rede. A reação, porém, parou por aí, e o Atlético confirmou a vitória por 3 a 1.
ATLÉTICO-MG 3×1 FLUMINENSE
Campeonato Brasileiro 27ª rodada
Data e horário: 12/09/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Público: 20.073 presentes
Gols: Reinier, 15/2ºT (1-0); Cuello, 17/2ºT (2-0); Vitão, 35/2ºT (3-0); Rodrigo Castillo, 44/2ºT (3-1)
ATLÉTICO-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo, Kauã Pascini; Alan Franco (Maycon, 19/2ºT), Castaño (Cissé, 19/2ºT), Fred; Cuello (Igor Gomes, 24/2ºT), Bernard (Gustavo Scarpa, 24/2ºT); Reinier (Cassierra, 31/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.
FLUMINENSE: Fábio; Júlio Fidelis (Jemmes, 42/2ºT), Igor Rabello, Freytes, Guilherme Arana; Otávio (Ganso, 26/2ºT), Nonato; Lucho Acosta (Hércules, 15/2ºT), Savarino (Riquelme Felipe, 27/2ºT), Canobbio (Serna, 15/2ºT); Rodrigo Castillo. Técnico: Marcão.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões Amarelos: Alan Franco (CAM); Otávio e Rodrigo Castillo (FLU)
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