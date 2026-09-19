Candangão Feminino começa hoje com o Minas em busca do bicampeonato

A menos de seis meses para a Copa do Mundo Feminina 2027, na qual Brasília é uma das sedes, o futebol do Distrito Federal sofre uma baixa na disputa do Candangão Feminino de 2026. Com apenas quatro equipes, o certame regional dá a largada inicial neste sábado (19/9), com o primeiro jogo às 10h e outro às 15h30, ambos no Bezerrão. Apesar do número menor de clubes, a capital federal voltou a ter um representante local na elite do Brasileirão Série A.
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No final de 2025, o Real Brasília, segundo maior campeão candango com seis títulos, anunciou o encerramento da categoria feminina e desistiu oficialmente de disputar a Série A1 do Brasileirão Feminino nesta temporada. Ainda no último ano, o Minas Brasília encerrou a hegemonia das Leoas do Planalto ao derrotarem as rivais por 3 x 2, na disputa pela taça do Candangão.
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Agora, as Minas ostentam o favoritismo da competição e o retrospecto da equipe em 2026 permite isso. Em busca de voltar a ser a equipe competitiva de antigamente, o Cresspom, dono de sete títulos da competição, também chega para a competição a todo vapor. Ceilândia e Legião completam o quarteto candango.
Com turno único, os times se enfrentam em três rodadas e os melhores colocados vão à final com partida única. Com estreia neste sábado (19), no Bezerrão, as equipes jogaram no mesmo dia, em turnos diferentes, mas sujeito à alteração. A data para a finalíssima está marcada para o dia 10 de outubro, um sábado, no Estádio Bezerrão.
Primeira rodada
19/9 - Sábado
Ceilândia x Cresspom
Horário: 10h
Local: Estádio Bezerrão
Legião x Minas Brasília
Horário: 15h30
Local: Estádio Bezerrão
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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