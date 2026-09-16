Mundial Sub-20 Feminino: Brasil elimina EUA nos pênaltis e vai às quartas

Nos pênaltis, o Brasil eliminou os Estados Unidos e segue na Copa do Mundo Feminina Sub-20. Após empate por 1 x 1 no tempo regulamentar na Arena Katowice, na Polônia, sede do torneio de base, as seleções encaminharam a decisão para as penalidades e, com o talento de Thaís na defesa da primeira cobrança, a Seleção triunfou por 5 x 4. Os gols durante os 90 minutos — e mais os acréscimos — foram de Sofia Costa para abrir para a Amarelinha. A meio-campista McComman igualou o placar.
Outra vez, a Seleção volta às quartas de final da Copa. Em 2024, na última edição, a equipe se despediu exatamente nesta fase, após ser superada pela Coréia do Norte por 1 x 0. O próximo adversário brasileiro sai do confronto entre Espanha ou Portugal, na briga pela semifinal. Os times se enfrentam na tarde desta quarta-feira (16), às 16h.
O embate entre Brasil e EUA sempre foi cercado de rivalidade em todas as categorias e modalidades. Na manhã desta quarta-feira, Brasil e Estados Unidos duelaram 120 minutos pelo mesmo desejo: a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina. O confronto colocou frente a frente duas potências do futebol mundial pela terceira vez no ano.
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O jogo
Apesar de terem feito campanhas diferentes na primeira fase, Brasil e Estados Unidos protagonizaram um primeiro tempo difícil. As norte-americanas foram mais ofensivas. A equipe de Vick Jepson dominou as ações do jogo e teve a posse da bola. A marcação alta das estadunidenses dificultou a equipe brasileira. Durante a etapa inicial, a Amarelinha não conseguiu ser efetiva na criação e só ameaçou na reta final com a bola parada. Mesmo assim, não incomodou o suficiente a goleira Caroline Birkel.
O segundo tempo foi diferente, o Brasil voltou com sede de gol, sem dar espaço para os Estados Unidos. O jogo inverteu. O time verde-amarelo mandava dentro de campo. Aos 14 minutos, escanteio para o Brasil. Clarinha foi para a bola, cruzou na área e a zagueira Sofia subiu para cabecear para o fundo da rede, marcando o primeiro do jogo e o primeiro dela com a camisa da Seleção.
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A resposta foi quase imediata. Aos 17 minutos, depois do bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para McCammon finalizar certeiro do meio da rua para deixar tudo igual.
O confronto voltou a ficar difícil. Com apenas 10 minutos para o encerramento, os Estados Unidos conseguiram equilibrar mais uma vez a disputa e incomodar novamente. De um lado, o talento do futebol brasileiro. Porém, do outro, a técnica e a tranquilidade das norte-americanas. Tudo indicava a prorrogação. A reta final foi o famoso “lá e cá”, as duas equipes buscando a vitória no tempo regulamentar. Porém, os times se defenderam muito bem, empurrando a decisão para a prorrogação.
O temp extra foi uma extensão do regulamentar com um pouco mais de faísca e nervosismo. O cansaço começou a bater nas jogadoras, a partida ficou um pouco mais faltosa e estudada. Dos dois lados, as equipes empilhavam chances perdidas de aniquilar o confronto. Sem chance para nenhum dos lados, o duelo foi para o tudo ou nada: os pênaltis.
Pênaltis
Estados Unidos começou as cobranças. Adames foi para a bola e na hora de converter, Thaís foi na bola e defendeu a penalidade. As batidas seguintes foram convertidas com o Brasil à frente (4 x 4). Bianca foi para a bola. Estava com ela a classificação do Brasil. Friamente, deslocou a goleira e carimbou a vaga brasileira para as quartas de final da Copa do Mundo.
Ficha técnica
Copa do Mundo Feminina Sub 20 - oitavas de final
Brasil 1 ( 5 ) x ( 4 ) 1 Estados Unidos
Local: Arena Katowice, em Katowice, na Polônia.
Arbitragem: Silvia Gasperotti (Itália)
Brasil
Thaís Lima; Thaynara (Bianca), Sofia Costa, Ana Beatriz e Kaylane (Clarinha); Nogueira (Emilly Lucas), Vitorinha (Taina) e Gisele; Dudinha (Evelin), Dulce (Aninha) e Brendha.
Técnica: Camilla Orlando
Gol: Sofia Costa, aos 12 minutos do segundo tempo
Cartões amarelos: Thaynara e Ana Beatriz
Estados Unidos
Caroline Birkel; Emma Johnson (Alvarez), Ella Bard, Lizzie Boamah e Hope Munson (Scott); Ainsley McCammon, Kennedy Fuller (Joseph) e Linda Ullmark (Touray); Alex Buck (Nguyen), Emeri Adames e Micayla Johnson (Strawn).
Técnica: Vick Jepson
Gol: Ainsley McCammon, aos 17 minutos do segundo tempo
Cartão amarelo: não houve.
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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