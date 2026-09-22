Principais clubes do mundo são formados por 63% de jogadores estrangeiros

O número de jogadores estrangeiros atuando no futebol brasileiro voltou à pauta com o plano da CBF de reduzir a quantidade de atletas de outros países em suas competições. Porém, no futebol europeu, o assunto é tratado de outra forma, e os clubes do Velho Continente contam com seus elencos recheados de diversas nacionalidades.

Nos principais times da Europa, os estrangeiros também fazem presença e, devido à União Europeia, qualquer atleta que seja de nações participantes deste acordo consegue transferência para outras ligas sem ser considerado extracomunitário.

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Assim, os grandes do continente buscam reforços das mais diversas nacionalidades e recheiam seus elencos de estrangeiros. Segundo dados do Transfermarkt, somente o Barcelona conta com um elenco com mais de 50% de atletas nascidos no país de origem do clube, em uma lista que conta com Real Madrid, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Milan, Juventus, Bayern de Munique, PSG, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool e Chelsea.

O clube catalão tem 27 jogadores em seu elenco, sendo 14 espanhóis e 13 de outras nações, ou seja, 48,1% são de outras nacionalidades. Além disso, as opções caseiras também se mostram presentes no time titular, e apenas quatro gringos sendo presença constante nos onze titulares.

Em contrapartida, o Liverpool lidera o ranking de estrangeiros em seu time. O clube inglês conta com 29 jogadores em seu plantel, sendo 23 de outros países, 79,4%. Além disso, em sua formação titular, não conta com nomes nascidos na Inglaterra.

Dos 13 times analisados, apenas o Barcelona mantém um elenco mais caseiro. Os outros 12 ultrapassam a marca de 50% de seu time composto por esportistas de outras nacionalidades. Além disso, Liverpool, Inter de Milão, Milan, Juventus e Real Madrid superam a marca de 70%.

Somando os 13 principais clubes do futebol europeu e consequentemente mundiais, os elencos têm 63,3% de jogadores de fora do país de origem das agremiações.

PORCENTAGEM DE ATLETAS ESTRANGEIROS NOS PRINCIPAIS CLUBES EUROPEUS

Liverpool: 29 jogadores - 23 estrangeiros - 79,4%

Inter de Milão: 24 jogadores - 18 estrangeiros - 75%

Juventus: 28 jogadores - 21 estrangeiros - 75%

Real Madrid: 27 jogadores - 20 estrangeiros - 74,1%

Milan: 28 jogadores - 20 estrangeiros - 71,4%

Manchester United: 29 jogadores - 20 estrangeiros - 69%

Manchester City: 25 jogadores - 17 estrangeiros - 68%

Chelsea: 27 jogadores - 18 estrangeiros - 66,7%

Arsenal: 24 jogadores - 16 estrangeiros - 66,7%

PSG: 24 jogadores - 15 estrangeiros - 62,5%

Bayern de Munique: 23 jogadores - 12 estrangeiros - 52,2%

Atlético de Madrid: 25 jogadores - 13 estrangeiros - 52%

Barcelona: 27 jogadores - 13 estrangeiros - 48,1%

PORCENTAGEM DE ATLETAS ESTRANGEIROS TITULARES NOS PRINCIPAIS CLUBES EUROPEUS

Liverpool: 11 titulares de outra nacionalidade - 100%

Milan: 10 titulares de outra nacionalidade - 90,9%

Juventus: 10 titulares de outra nacionalidade - 90,9%

Real Madrid: 9 titulares de outra nacionalidade - 81,8%

Inter de Milão: 8 titulares de outra nacionalidade - 72,7%

Manchester City: 8 titulares de outra nacionalidade - 72,7%

PSG: 8 titulares de outra nacionalidade - 72,7%

Manchester United: 7 titulares de outra nacionalidade - 63,6%

Chelsea: 6 titulares de outra nacionalidade - 54,5%

Arsenal: 6 titulares de outra nacionalidade - 54,5%

Bayern de Munique: 6 titulares de outra nacionalidade - 54,5%

Atlético de Madrid: 5 titulares de outra nacionalidade - 45,5%

Barcelona: 4 titulares de outra nacionalidade - 36,3%