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Vasco e Galo descobrem quando vão jogar nas semifinais da Copa Sul-Americana

Vasco encara o Boca Juniors na temida Bombonera e Atlético-MG pega o Montevideo City; confira o caminho dos brasileiros rumo à final milionária

Detalhes dos confrontos das semifinais da Copa Sul-Americana 2026, incluindo jogos de ida e volta do Atlético-MG e Vasco - (crédito: Reprodução/Conmebol)
Detalhes dos confrontos das semifinais da Copa Sul-Americana 2026, incluindo jogos de ida e volta do Atlético-MG e Vasco - (crédito: Reprodução/Conmebol)

As datas e horários das semifinais da Copa Sul-Americana 2026 foram definidos. O Atlético-MG começa a disputa em casa, contra o Montevideo City Torque, enquanto o Vasco viaja para encarar o Boca Juniors na temida Bombonera.

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As decisões sobre os dois finalistas ocorrerão na semana seguinte. O Vasco definirá sua classificação no Rio de Janeiro, em estádio ainda a ser confirmado, em 20 de outubro. Já o Atlético-MG joga pela vaga no estádio Centenário, em Montevidéu, em 21 de outubro.

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Confira as datas e locais das partidas:

Jogos de ida:

  • 13/10 às 21h30: Boca Juniors x Vasco - La Bombonera

  • 14/10 às 19h: Atlético-MG x Montevideo City Torque - Arena MRV

Jogos da volta:

  • 20/10 às 21h30: Vasco x Boca Juniors - A definir

  • 21/10 às 19h: Montevideo City Torque x Atlético-MG - Centenário

Premiação da Copa Sul-Americana

A classificação para a semifinal já garantiu US$ 800 mil (R$ 4,12 milhões) para cada um dos quatro times. Quem avançar à final assegura no mínimo mais US$ 2,5 milhões (R$ 12,9 milhões).

Veja os valores pagos em cada fase do torneio:

  • Fase de grupos: 300 mil dólares (R$ 1,545 milhão)

  • Vitória na fase de grupos: 125 mil dólares (R$ 643 mil)

  • Prévia oitavas de final: 500 mil dólares (R$ 2,575 milhões)

  • Oitavas de final: 600 mil dólares (R$ 3,090 milhões)

  • Quartas de final: 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões)

  • Semifinal: 800 mil dólares (R$ 4,12 milhões)

  • Vice-campeão: 2,5 milhões de dólares (R$ 12,9 milhões)

  • Campeão: 10 milhões de dólares (R$ 50 milhões)

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/09/2026 14:54 / atualizado em 21/09/2026 14:55
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