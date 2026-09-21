Vasco e Galo descobrem quando vão jogar nas semifinais da Copa Sul-Americana

As datas e horários das semifinais da Copa Sul-Americana 2026 foram definidos. O Atlético-MG começa a disputa em casa, contra o Montevideo City Torque, enquanto o Vasco viaja para encarar o Boca Juniors na temida Bombonera.
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As decisões sobre os dois finalistas ocorrerão na semana seguinte. O Vasco definirá sua classificação no Rio de Janeiro, em estádio ainda a ser confirmado, em 20 de outubro. Já o Atlético-MG joga pela vaga no estádio Centenário, em Montevidéu, em 21 de outubro.
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Confira as datas e locais das partidas:
Jogos de ida:
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13/10 às 21h30: Boca Juniors x Vasco - La Bombonera
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14/10 às 19h: Atlético-MG x Montevideo City Torque - Arena MRV
Jogos da volta:
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20/10 às 21h30: Vasco x Boca Juniors - A definir
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21/10 às 19h: Montevideo City Torque x Atlético-MG - Centenário
Premiação da Copa Sul-Americana
A classificação para a semifinal já garantiu US$ 800 mil (R$ 4,12 milhões) para cada um dos quatro times. Quem avançar à final assegura no mínimo mais US$ 2,5 milhões (R$ 12,9 milhões).
Veja os valores pagos em cada fase do torneio:
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Fase de grupos: 300 mil dólares (R$ 1,545 milhão)
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Vitória na fase de grupos: 125 mil dólares (R$ 643 mil)
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Prévia oitavas de final: 500 mil dólares (R$ 2,575 milhões)
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Oitavas de final: 600 mil dólares (R$ 3,090 milhões)
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Quartas de final: 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões)
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Semifinal: 800 mil dólares (R$ 4,12 milhões)
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Vice-campeão: 2,5 milhões de dólares (R$ 12,9 milhões)
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Campeão: 10 milhões de dólares (R$ 50 milhões)
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.