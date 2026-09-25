Pedrinho se emociona com venda da SAF do Vasco e manda recado

Maracanã é outra opção para o Vasco mandar o duelo contra o Boca - (crédito: Dikran Sahagian / Vasco)

A aquisição de 90% das ações da SAF do Vasco pela Almirante Participações, pertencente ao empresário Marcos Lamacchia, recebeu homologação nesta sexta-feira (25), transformando-o no novo dono da gestão cruz-maltina. Diante dessa reviravolta, o presidente Pedrinho não conteve as lágrimas ao discursar sobre a concretização do pacto.

Por outro lado, tal entendimento empresarial aconteceu após inúmeros debates acalorados. Historicamente, a instituição vascaína enfrentou turbulências severas com os antigos gestores da 777 Partners.

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Consequentemente, ao iniciar tratativas com Lamacchia herdeiro do consorte de Leila Pereira, atual mandatária do Palmeiras , diversas pautas polêmicas emergiram, gerando inclusive investidas críticas contra o clube de São Januário.

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Fico emocionado porque isso é só um dia, mas todos os dias de resistência, luta, resiliência, foram muito duros, mas sabia que o que a gente estava fazendo era certo, que ia doer, mas era o caminho a seguir. Muitas vezes cansado, mas levantava e seguia. Foram momentos difíceis e duros para suportar esse processo. Todo o contexto do que aconteceu, iniciou.

Conforme ressaltou Pedrinho, a transação recém-homologada exige agora a apreciação do Conselho Deliberativo da instituição. Nesse sentido, o dirigente garantiu que concederá prazo hábil para os conselheiros analisarem o documento detalhadamente, embora pretenda solicitar celeridade ao comando do órgão deliberativo. Sendo assim, a expectativa é que ocorra a aprovação integral até o encerramento de outubro.

O meu papel e do meu grupo foi feito, pois pagamos as dívidas. Com o investidor, as dívidas do Vasco estão sanadas. Não que vá pagar à vista, mas acabou o problema da dívida do Vasco, vamos entrar em outro nível financeiro, afirmou.