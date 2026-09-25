São Paulo tem quatro lesionados e vê elenco encurtar na temporada

Com cirurgia agendada após romper o ligamento cruzado do joelho direito, o zagueiro português Domingos Duarte só volta a atuar em 2027 - (crédito: Rubens Chiri/Perspectiva)

O São Paulo perdeu quatro dos seis reforços contratados na última janela por lesões. Victor Sá, Newton, Aurélio Buta e Domingos Duarte já desfalcaram a equipe. A situação reduziu as opções disponíveis para Dorival Júnior na reta final do Brasileirão. Entre os casos, o de Domingos é o mais grave e encerra sua temporada.

O zagueiro português rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará passar por cirurgia. A recuperação prevista o deixa fora dos jogos restantes de 2026. Buta também passará por operação após sofrer uma lesão no menisco do joelho direito. A estimativa é de ficar dois meses de molho.

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Reforços tiveram impactos diferentes no São Paulo

Victor Sá teve uma entorse no tornozelo durante um treinamento e perdeu três jogos pelo Tricolor Paulista. O atacante conseguiu retornar em setembro, diante do Boca Juniors, pela Sul-Americana. Newton, enquanto isso, sofreu um edema na coxa esquerda no fim de agosto. O volante ficou fora de uma partida antes de retomar o trabalho.

A sequência de problemas físicos acontece pouco tempo depois da chegada dos jogadores. Aliás, o Soberano buscou ampliar as opções de Dorival para o segundo semestre. O quarteto chegou justamente para aumentar a concorrência em setores mais importantes da comissão técnica.

A situação pesa principalmente pela ausência prolongada de Domingos Duarte e Aurélio Buta. O zagueiro era uma alternativa para a defesa, enquanto o lateral ampliava as possibilidades pela direita. Com dois desfalques, o treinador precisa, desse modo, administrar melhor as opções disponíveis.

Além disso, o São Paulo também convive com outras baixas durante a temporada. Lucas Moura segue em recuperação após cirurgia no tendão de Aquiles. O cenário aumenta a necessidade de planejamento para os próximos compromissos. Ao mesmo tempo, jovens das categorias de base podem receber mais oportunidades.

Problemas físicos se somam à pressão financeira

O momento delicado também ocorre em meio às dificuldades financeiras do clube. Nesta quinta-feira, o São Paulo fechou acordo com o Novorizontino para quitar R$ 1,1 milhão pela contratação de Djhordney. O pagamento será dividido em três parcelas até o fim do ano. Com o acerto, o Tricolor evitou um transfer ban da Anresf.

Dorival terá de aproveitar a pausa no calendário para reorganizar o elenco. A prioridade passa pela recuperação dos jogadores disponíveis e pela adaptação das alternativas restantes. Com menos reforços à disposição, o São Paulo encara a reta final do Brasileirão com um grupo mais curto.