Jardim se aproxima, pelo Flamengo, de marca alcançada no Cruzeiro

Contratado em março para substituir Filipe Luís, o técnico português levantou o título do Carioca logo em sua estreia no clube - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

O técnico Leonardo Jardim tem apenas 37 jogos à frente do Flamengo. São, assim, 18 a menos do que realizou no Cruzeiro, em sua primeira passagem pelo futebol brasileiro, em 2025. E – mesmo com direito a percalços no caminho – os números pelo Rubro-Negro chamam a atenção, já que está perto de alcançar o mesmo número de vitórias que obteve pelo time mineiro.

O Flamengo venceu 24 partidas sob o comando do treinador português, contratado em março deste ano para substituir o multicampeão Filipe Luís. Além disso, empatou nove jogos e perdeu somente quatro. Levanta, assim, incríveis 72,9% de aproveitamento. Não à toa, é líder do Brasileirão e se vê a três jogos de conquistar a Libertadores pela terceira vez em cinco edições.

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Mas nem tudo são flores para o treinador. Mesmo vivendo longo período invicto, houve momentos de desconfiança diante do torcedor rubro-negro. Especialmente após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no Maracanã, em maio. Ao todo, são 70 gols marcados (média de 1,89 p/j), com 27 sofridos (0,72). Pelo Cruzeiro, foram 76 a favor (1,38) e 32 contra (0,58), o que mostra que, apesar de o ataque no Flamengo funcionar melhor, a defesa na Raposa era mais eficiente.

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Quanto ao aproveitamento, Jardim venceu 26 partidas pelo Cruzeiro, com 18 empates e 11 derrotas – 58,2% dos pontos. Assim, o português precisa vencer só mais dois compromissos para igualar o número de triunfos que teve em seu trabalho anterior.

Com isso, Jardim pode alcançar ainda nesta temporada uma marca que levou 55 jogos para atingir no Cruzeiro. No Flamengo, portanto, o treinador está a apenas duas vitórias de igualar seus triunfos pelo clube mineiro, mas com uma diferença de 18 partidas a menos.

Mais títulos por aí?

Apesar da excelente passagem pelo Cruzeiro, levando a equipe à semifinal da Copa do Brasil e à terceira colocação do Brasileirão, Leonardo Jardim deixou o clube sem troféus. Tal jejum seria encerrado logo na estreia dele pelo Flamengo. Afinal, assumiu o lugar de Filipe Luís às vésperas da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. Filipinho perdera o emprego após os vices da Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil.

Assim, a primeira partida de Jardim pelo Flamengo marcou o 40º título estadual do Rubro-Negro, principal campeão do Rio de Janeiro. Após 0 a 0 no tempo normal contra o Flu, vitória nos pênaltis, com direito ao seu primeiro troféu em um trabalho no Brasil.

A temporada pode terminar com mais conquistas, já que o Flamengo lidera o Brasileirão (a dez rodadas do fim) e surge na semifinal da Libertadores, onde encara o Estudiantes (ARG). Campeão da Liga dos Campeões da Ásia em 2021, pelo Al-Hilal (SAU), ampliaria com estilo sua galeria de troféus.