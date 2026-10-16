Com um a menos, Internacional perde para Mirassol e segue no Z-4 da Série A

O Internacional perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento. Nesta sexta-feira (16/10), o Colorado perdeu para o Mirassol por 2 x 0, no Maião, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eduardo e André Luis marcaram para os donos da casa. O placar poderia ser mais elástico, mas Reinaldo desperdiçou pênalti. A equipe gaúcha jogou a maior parte do tempo com um a menos por conta da expulsão do goleiro Matheus Cunha, aos 14 minutos da etapa inicial. Apesar disso, o time teve oportunidades de balançar as redes, porém faltou caprichar nas finalizações.

Com o resultado, o Internacional permanece na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 32 pontos. Em caso de vitória do rival Grêmio sobre o Cruzeiro no domingo, o Colorado pode cair para 18ª colocação. Do outro lado, o Mirassol ganhou um respiro e subiu para 14ª colocação, com 36 somados no momento. Agora, os times só voltam a campo no sábado (24/10), às 16h30, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Inter encara o Botafogo, no Beira-Rio, enquanto o Leão Caipira recebe o São Paulo no Maião.

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Aos 14 minutos do primeiro tempo, Matheus Cunha teve uma expulsão infantil. O goleiro colorado saiu do gol e atingiu somente Bruno Santos, levando o vermelho direto e complicando ainda mais a situação dos gaúchos. No entanto, o Leão Caipira não fez a valer a superioridade e só levou perigo em chute no travessão de Eduardo. O time apresentou dificuldades para criação. O Internacional, por sua vez, foi mais perigoso, e assustou em chute cruzado de Vitinho, que Walter espalmou, e em tentativas de contra-ataque que acabaram não avançando. Enfim, ficou mais perto do gol.

Se no primeiro tempo o Mirassol encontrou dificuldades, na segunda etapa foi fatal logo no início. Aos dois minutos, Eduardo abriu o placar após aproveitar bom cruzamento de Edson Carioca. Com o gol, o time do interior paulista passou a dominar o jogo. Na mesma jogada, o goleiro Kauan Jesus mostrou que pode corresponder. Ele defendeu cobrança de falta venenosa de Reinaldo e, no rebote, operou milagre em cabeçada de João Victor à queima-roupa.

Apesar da vantagem, o Mirassol não conseguiu imprimir uma pressão para tentar matar o jogo. Faltou mais criatividade para fazer algo diferente, enquanto o Inter apostou nos contra-ataques. Em um deles, Bruno Gomes assustou o goleiro Walter em chutaço na trave. Posteriormente, o Inter quase empatou em duas jogadas com João Bezerra perto dos 40 minutos. Na primeira, Walter fez grande defesa e, depois, João Victor salvou em cima da linha.

Entretanto, nos minutos finais, o Leão Caipira foi eficiente no contra-ataque e marcou com André Luis. O time poderia liquidar a faturar após Kauan Jesus derrubar Fernandinho na área. Reinaldo, que já tinha perdido contra o Bahia, chutou a bola no travessão.

MIRASSOL 2×0 INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro 31ª rodada

Data: 16/10/2026

Local: Estádio Maião, Mirassol (SP)

Público/Renda: 5.931 presentes / R$ 149.435,00

Gols: Eduardo, 2’/2°T (1-0); André Luis, 40’/2°T (2-0)

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson (Wallisson, 22’/2°T), Neto Moura (Alesson, intervalo), Eduardo (Chico Kim, 33’/2°T) e Shaylon; Edson Carioca (Fernandinho, 22’/2°T) e Bruno Santos (André Luis, 28’/2°T). Técnico: Rafael Guanaes.

INTERNACIONAL: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado e Juninho (João Victor, 13’/2°T); Aguirre, Villagra, Thiago Maia (João Bezerra, 36’/2°T), Bernabei (Kauan Jesus, 17’/1°T) e Matheus Bahia (Carbonero, 14’/2°T); Vitinho e Alerrandro (Félix Torres, intervalo). Técnico: Eduardo Baptista.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartão Amarelo: Neto Moura (MIR), Vitinho, Bruno Gomes, Villagra, André Luis, Carbonero, Mercado, Kaun Jesus (INT)

Cartão Vermelho: Matheus Cunha, 14’/1°T (INT)

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