Lucas Moura muda o São Paulo e Dorival avalia escalação com quarteto

Com a participação direta do camisa 7, o São Paulo venceu o Vasco por 1 a 0 e manteve a sequência positiva na temporada - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo)

Assim como já havia acontecido contra o Vitória, Lucas Moura entrou no intervalo e mudou o jogo para o São Paulo diante do Vasco. Com mais velocidade e criatividade, o camisa 7 sofreu a falta que quase rendeu um cartão vermelho a Gabriel Pereira, acertou a primeira finalização da partida e participou da jogada do gol de Artur, que garantiu a vitória tricolor por 1 a 0.

Não por acaso, na coletiva após a vitória, Dorival foi questionado sobre a atuação do jogador, que passou cinco meses se recuperando da cirurgia para tratar a ruptura do tendão de Aquiles da perna direita.

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"Fico muito feliz por ele e pelo esforço para retornar. Ele vinha buscando o condicionamento mais rápido dentro do processo de recuperação para que pudesse estar à disposição. É uma satisfação acompanhar um atleta como esse, com características únicas, um nível diferente. Ele está motivado, preparado, e a evolução da equipe passa muito pela presença desse jogador em campo."

Lucas Moura num quarteto ofensivo?

Mas, diante de um jogador tão diferenciado e que vem ganhando minutos, Lucas Moura já poderia ser titular desde o início na próxima partida contra o Mirassol?

E, se isso ocorrer, qual jogador do trio de frente sairia: Luciano, Calleri ou Artur? Dorival fez uma análise e deixou claro que não pode ser descartada uma escalação com os quatro jogadores juntos assim que Lucas estiver 100%. No entanto, o craque do time ainda deve precisar de mais tempo para recuperar plenamente sua condição física.

"Eles vão se escalando, e a gente vai tentando uma acomodação dos jogadores. O quarteto pode atuar junto, mas precisamos ter uma equipe equilibrada para que isso aconteça. Até que a recuperação do Lucas se complete e ele reencontre sua melhor condição, vamos alterando e alternando de acordo com o adversário e com a necessidade e as possibilidades que se abrem."