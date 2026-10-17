São Paulo vence o Vasco no Morumbis e sobe na tabela

São Paulo e Vasco jogaram neste sábado, 17/10, no Morumbis. O clássico pela 31ª rodada do Brasileirão foi de equilíbrio. O Cruz-Maltino com a posse de bola e o Tricolor, usando o 3-5-2, mais perigoso nas finalizações. Após um primeiro tempo insosso, o jogo ganhou em emoção na etapa final, principalmente com a entrada de Lucas Moura no Tricolor. Assim, o São Paulo levou a melhor: 1 a 0, gol de Artur.
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Com a vitória, o São Paulo vai aos 42 pontos, afastando qualquer risco de rebaixamento, se consolidando no G8 e ainda com chances de vaga na Libertadores. Já o Vasco, parado nos 35 pontos, está em 15º lugar e corre o risco de perder mais uma posição, tornando-se o primeiro fora do Z4.
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Primeiro tempo de pouca emoção
O jogo teve variações na primeira etapa. Começou com o Vasco dominante, fazendo uma marcação alta, levando o São Paulo ao erro de passe e, assim, recuperando a bola e conseguindo jogadas ofensivas. Mas sem conseguir finalizar, embora muitas vezes entrasse na área. Curiosamente, foi do São Paulo, que era inferior em campo, a chance de ouro. Um cruzamento de Artur pela direita encontrou Calleri, que perdeu a chance. Livre, tentou cabecear, mas mandou de ombro para fora.
Depois dos 20 minutos, o jogo começou a ficar equilibrado, com o São Paulo acertando o posicionamento e começando a aparecer um pouco mais à frente. Mas, depois dos 30 minutos, o São Paulo entrou no jogo, principalmente com os avanços de Iago pela esquerda. O lateral chegou ao fundo com eficiência, mas, na hora de cruzar, mandou mal e a zaga vascaína rechaçou. Assim, tivemos um primeiro tempo com o Vasco tendo a posse de bola (57%) e o São Paulo finalizando com maior perigo, mas nenhuma bola na direção do gol. E com o placar em branco.
São Paulo domina, marca e vence
Lucas Moura entrou na vaga de Luciano. Ainda recuperando a melhor forma física após a ruptura do tendão de Aquiles da perna direita, deu maior mobilidade ao São Paulo e protagonizou lance polêmico aos cinco minutos. Ao receber lançamento da esquerda, foi agarrado por Gabriel Pereira. O árbitro Fernando Nascimento expulsou o vascaíno, mas foi ao VAR e trocou o vermelho pelo amarelo. Aos 12, foi de Lucas Lima o primeiro chute no alvo do jogo. Recebeu na entrada da área pela esquerda e chutou para Léo Jardim mandar a escanteio.
Pouco antes, o São Paulo desperdiçou chance clara. Luciano perdeu a bola para Marcos Antônio, que rolou para Calleri. Era bater na rede e marcar, mas Calleri foi bloqueado. Contudo, se o São Paulo era melhor, o Vasco não deixou de atacar. Bruno Duarte, de fora da área, chutou raspando. Colídio em lance individual só não marcou por causa de Rafael e Arboleda conseguirem bloquear o chute.
Aos 22, o São Paulo marcou. Após um tiro de meta de Rafael e rápida troca de passes, Pedro Lima recebeu pela direita. Ele observou a entrada de Artur nas costas da zaga e lançou o companheiro. Foi um toquinho de primeira, deslocando Léo Jardim: 1 a 0. Atrás, o Vasco foi para a frente. Andrés Gómez, em passe de Tchê Tchê chutou na marca do pênalti para grande defesa de Rafael. O São Paulo passou a jogar no contra-ataque e quase ampliou em chute de Artur na trave direita de Leo Jardim. Nos minutos finais, Cruz-Maltino em cima. Mas a bola não entrou. Vitória são-paulina.
Próximos jogos
.Na próxima rodada, o São Paulo tem um confronto direto contra um rival que ainda não está a salvo da degola: o Mirassol, fora de casa. O jogo será no sábado, dia 24, às 16h30. Já o Vasco também terá pela frente um rival a perigo no Z4, o Corinthians (32 pontos), em São Januário. Mas antes, o time Cruz-Maltino terá um jogo muito esperado. Na terça-feira (20/10), enfrenta o Boca Juniors pela semifinal da Sul-Americana, no Maracanã. Como venceu em Buenos Aires por 1 a 0, joga pelo empate.
SÃO PAULO 1X0 VASCO
Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Data: 17/10/2026
Público presente: 31.501
Público pagante: 31.479
Renda: R$ 1.190.350,00
Gol: Artur, 22’/2ºT (1-0)
SÃO PAULO: Rafael; Newton, Arboleda e Rafael Tolo (Sabino, Intervalo); Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia, 25’/2ºT) e Iago; Artur (Osório, 43’/2ºT), Luciano (Lucas Moura, Intervalo) e Calleri (Gustavo Santana, 34’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, Intervalo), Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Tchê Tchê (Thiago Mendes, 28’/2ºT), Sosa (Jair, 28’/2ºT) e Lescano (Adson, 43’/2ºT); Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte (Brenner, 16’/2ºT). Técnico: João Martins.
Árbitro: Fernando Antônio Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Acácio Menezes Leão (PA)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Cartões amarelos: Artur, Iago (SAO); Colídio, Gabriel Pereira (VAS)
Cartões vermelhos: –
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