Candangão Série B: jogos de ida das semifinais serão neste sábado (17/10)

Os jogos de ida das semifinais do Candangão Série B serão disputados neste sábado (17/10). No Bezerrão, Legião enfrenta o Taguatinga, às 15h30, enquanto Planaltina x Canaã fecham os primeiros 90 minutos das decisões, no Dirceuzão, às 19h.
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Após a primeira fase, o Canaã conseguiu ultrapassar o Taguatinga na última rodada, assumiu a primeira colocação e teve a melhor campanha. Legião ficou com terceiro lugar e Planaltina fechou a zona de classificação aos mata-matas.
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Com isso, Canaã e Taguatinga, por terem tido as duas melhores campanhas, terão o poder de decidir o jogo da volta em casa. As equipes também têm a vantagem no empate do placar agregado dos dois jogos.
Legião x Taguatinga abrem as semifinais no Bezerrão, com mando da equipe laranja. Os mandantes terminaram a primeira fase com dez pontos, garantindo a vaga às semifinais na última rodada ao conseguir empatar contra o próprio Taguatinga. Agora, as equipes duelam mais duas vezes para decidir um dos finalistas do torneio e, consequentemente, a primeira equipe a subir à elite do futebol distrital.
Por outro lado, o Canaã aproveitou o tropeço do Tagutinga na última rodada e assumiu o primeiro lugar por causa dos gols prós. As equipes empataram na liderança com 13 pontos, tiveram o mesmo saldo de gols e números de vitória, mas o Vento Forte ficou na frente por ter 11 gols a favor contra 10 do Águia Branca.
O Planaltina por pouco não ficou de fora da zona de classificação aos mata-matas. O Galo do Planalto não jogou a última rodada da primeira fase e terminou a campanha com sete pontos. O Luziânia também teve a mesma pontuação, mas para ultrapassar o Planaltina na tabela precisaria tirar oito gols de saldo.
No último jogo da primeira fase, portanto, o Igrejinha venceu o Candango por 7 x 0 e quase conseguiu a vaga. Com isso, o Planaltina ficou com o quarto lugar e irá disputar o jogo de ida no Dirceuzão, diante do Canaã.
Semifinais Candangão Série B (ida)
Sábado (17/10)
15h30 - Legião x Taguatinga (Bezerrão)
19h - Planaltina x Canaã (Dirceuzão)
*Estagiario sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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