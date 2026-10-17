InícioEsportes
FUTEBOL LOCAL

Candangão Série B: jogos de ida das semifinais serão neste sábado (17/10)

Legião x Taguatinga e Planaltina x Canaã disputam o primeiro jogo valendo vaga na decisão do torneio. Finalistas sobem para a elite do Campeonato Candango na próxima temporada

Legião x Taguatinga e Canaã x Planaltina disputam os jogos de ida pelas semifinais do Candangão Série B, neste sábado - (crédito: Luã Tomasson / @fotosdolua)
Legião x Taguatinga e Canaã x Planaltina disputam os jogos de ida pelas semifinais do Candangão Série B, neste sábado - (crédito: Luã Tomasson / @fotosdolua)

Os jogos de ida das semifinais do Candangão Série B serão disputados neste sábado (17/10). No Bezerrão, Legião enfrenta o Taguatinga, às 15h30, enquanto Planaltina x Canaã fecham os primeiros 90 minutos das decisões, no Dirceuzão, às 19h. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Após a primeira fase, o Canaã conseguiu ultrapassar o Taguatinga na última rodada, assumiu a primeira colocação e teve a melhor campanha. Legião ficou com terceiro lugar e Planaltina fechou a zona de classificação aos mata-matas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com isso, Canaã e Taguatinga, por terem tido as duas melhores campanhas, terão o poder de decidir o jogo da volta em casa. As equipes também têm a vantagem no empate do placar agregado dos dois jogos. 

Legião x Taguatinga abrem as semifinais no Bezerrão, com mando da equipe laranja. Os mandantes terminaram a primeira fase com dez pontos, garantindo a vaga às semifinais na última rodada ao conseguir empatar contra o próprio Taguatinga. Agora, as equipes duelam mais duas vezes para decidir um dos finalistas do torneio e, consequentemente, a primeira equipe a subir à elite do futebol distrital. 

Por outro lado, o Canaã aproveitou o tropeço do Tagutinga na última rodada e assumiu o primeiro lugar por causa dos gols prós. As equipes empataram na liderança com 13 pontos, tiveram o mesmo saldo de gols e números de vitória, mas o Vento Forte ficou na frente por ter 11 gols a favor contra 10 do Águia Branca. 

O Planaltina por pouco não ficou de fora da zona de classificação aos mata-matas. O Galo do Planalto não jogou a última rodada da primeira fase e terminou a campanha com sete pontos. O Luziânia também teve a mesma pontuação, mas para ultrapassar o Planaltina na tabela precisaria tirar oito gols de saldo. 

No último jogo da primeira fase, portanto, o Igrejinha venceu o Candango por 7 x 0 e quase conseguiu a vaga. Com isso, o Planaltina ficou com o quarto lugar e irá disputar o jogo de ida no Dirceuzão, diante do Canaã. 

Semifinais Candangão Série B (ida)

Sábado (17/10)

15h30 - Legião x Taguatinga (Bezerrão)

19h - Planaltina x Canaã (Dirceuzão)

 

*Estagiario sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

Por RAFAEL LINS*
postado em 17/10/2026 14:42
x