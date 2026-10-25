Cuca evita julgar expulsão de Neymar e vai conversar com o jogador

Cuca preferiu não fazer julgamentos precipitados sobre a expulsão de Neymar no empate com o Bahia, neste 24/10, após a discussão com Rodrigo Nestor e o gesto que levou à aplicação do protocolo conhecido como Lei Vini Jr.

Temos de ter a cabeça fria, analisar as imagens e entender os motivos das situações que ocorreram. Após a partida, não deu tempo. Fizemos apenas uma oração e agradecemos por não ter havido nenhuma lesão. Neste domingo, vamos analisar tudo com calma, fazer avaliações e entender o que aconteceu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O treinador afirmou que, pela experiência do camisa 10, não acredita que ele tenha tido uma reação daquele nível sem motivo. Por isso, pretende conversar com o jogador antes de se pronunciar sobre o caso. Cuca também ressaltou a experiência de Neymar e disse que quer ouvir a versão do atleta antes de tirar conclusões.

Neymar é muito tarimbado. Não vou julgar o jogador nem colocá-lo contra a imprensa. Do nada, ninguém tem uma reação como a que ele teve. Alguma coisa aconteceu, e temos de entender antes de julgar, sem ter conhecimento dos fatos. Depois que tiver conhecimento, seja neste domingo ou na segunda-feira, vou me pronunciar.

Entenda a expulsão de Neymar

Tudo começou aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Neymar, irritado com Nestor, jogou a bola no jogador do Bahia infantilmente. Levou amarelo e começou a discutir com os jogadores do Bahia e com o treinador rival, Rogério Ceni. E Ney manteve a provocação com Nestor até o fim do primeiro tempo.

Na volta da etapa final, provavelmente tomou conhecimento destas declarações de Rodrigo Nestor no intervalo para o canal SporTV:

Ele foi desrespeitoso em relação a mim e à camisa do Bahia. Ele é um ídolo para todo mundo como jogador, mas hoje falhou como pessoa pela forma como falou. Não se deve fazer esse tipo de coisa. Aprendi muito bem com meus pais e agradeço pela educação que me deram. Eu nunca falaria algo assim.Prefiro não falar (o que foi dito) porque tem crianças assistindo e não foi legal.

Provavelmente por isso, seguiu provocando Nestor na volta dos vestiários para o segundo tempo. Nestor tentou ficar na dele, pediu para Neymar ir para o seu lado do campo para o jogo recomeçar. Foi nesta hora que o 10 santista colocou a mão na boca para falar qualquer coisa, e Nestor pediu ao juiz para aplicar a Lei Vini Jr., resultando na expulsão e em novo destempero, com Neymar querendo briga com Nestor e sendo contido pelos companheiros.

Toda ação gera uma reação, quero entender o porquê de sua reação de jogar bola, discutir, sendo amarelado e depois vermelho. Quero entender dele, disse Cuca, que teve de repetir pelo menos quatro vezes sobre o assunto.

Cuca e a ausência de Neymar nos próximos jogos

O treinador comentou sobre a falta que Neymar fará, já que não atuará nas duas próximas partidas, contra Palmeiras e Bragantino.

"O prejuízo é grande para nós, pois Neymar vive ótima fase. Fez um grande jogo contra o Fluminense e estava fazendo um excelente jogo contra o Bahia, com passes, dribles e um chute na trave".