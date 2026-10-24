Palmeiras cai nos pênaltis na Libertadores Feminina

Palmeiras abriu 2 a 0 no placar, mas sofreu empate e caiu nos pênaltis - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)

O Palmeiras está eliminado da Libertadores Feminina. Neste sábado (24), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador, as Palestrinas abriram 2 a 0 sobre o Santa Fé, mas sofreram o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Na disputa de pênaltis, a equipe colombiana venceu por 3 a 2 e avançou à semifinal.

Brena e Raíssa Bahia marcaram os gols do Palmeiras durante os 90 minutos. Zamorano e Ortegón, porém, comandaram a reação do Santa Fé no segundo tempo. Nas penalidades, Bia Zaneratto e Duda Santos converteram para o time brasileiro, enquanto Brena, Fê Palermo e Pati Maldaner desperdiçaram.

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Com a classificação, o Santa Fé enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Corinthians e Independiente Dragonas. O mata-mata da Libertadores Feminina acontece em jogo único. Assim, em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida diretamente nos pênaltis. A final está marcada para 31 de outubro.

Primeiro Tempo

O Palmeiras iniciou a partida pressionando a saída de bola adversária e criou a primeira oportunidade logo aos 2 minutos. Bia Zaneratto recebeu dentro da área, mas a defesa colombiana conseguiu bloquear a finalização.

A pressão alviverde deu resultado pouco depois. Aos 7, Fê Palermo encontrou Brena, que finalizou no ângulo de Ospina e colocou o Palmeiras em vantagem.

Depois do gol, entretanto, o Santa Fé conseguiu equilibrar a partida. Aos 28, Zamorano acertou um voleio, mas Natascha fez a defesa. Dez minutos depois, a goleira palmeirense voltou a aparecer ao evitar o empate em uma finalização de Garavito cara a cara.

Dessa forma, apesar do crescimento colombiano na reta final da etapa, o Palmeiras conseguiu levar a vantagem mínima para o intervalo.

Segundo Tempo

O Santa Fé retornou mais agressivo e passou a pressionar o Palmeiras. Aos 10 minutos, Zamorano novamente obrigou Natascha a trabalhar. Quatro minutos depois, Marcano acertou o travessão e assustou as Palestrinas.

Mesmo sob pressão, o Palmeiras encontrou espaço para ampliar. Aos 16, Raíssa Bahia arrancou pela esquerda, levou para o pé direito e acertou uma forte finalização para fazer 2 a 0.

A vantagem, porém, durou pouco. Aos 23, Valbuena avançou em velocidade e encontrou Zamorano dentro da área. A atacante finalizou e diminuiu para o Santa Fé.

A partir daí, a equipe colombiana aumentou ainda mais a pressão. O Palmeiras tentou controlar o ritmo e proteger a vantagem, mas não conseguiu impedir o empate. Aos 44, Zamorano cruzou para a área, e Ortegón apareceu livre para cabecear e fazer 2 a 2.

Sem prorrogação prevista no regulamento, a classificação foi diretamente para os pênaltis.

Santa Fé leva a melhor nos pênaltis

Bia Zaneratto abriu a série do Palmeiras com gol. Depois, porém, Brena desperdiçou sua cobrança. Duda Santos também converteu, mas Fê Palermo e Pati Maldaner não conseguiram marcar.

Pelo Santa Fé, Cristina Mota, Zamorano e Ibargüen balançaram as redes. María Torres e Cabrera também desperdiçaram suas cobranças, mas os três acertos foram suficientes.

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Assim, a equipe colombiana venceu a disputa por 3 a 2 e confirmou a classificação. Para o Palmeiras, ficou a frustração de deixar escapar uma vantagem de dois gols antes de se despedir da Libertadores Feminina nas quartas de final.