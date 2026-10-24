Leila critica Flamengo por tentar reverter eliminação da Libertadores

Com o Palmeiras classificado para a final da Libertadores, Leila Pereira, presidente do clube, criticou a postura da diretoria do Flamengo, que tenta modificar o resultado contra o Estudiantes, da Argentina, no torneio continental.

Dessa forma, o clube carioca, que perdeu nos pênaltis em pleno Maracanã, acionou a Conmebol, na tarde desta sexta-feira (23). O Rubro-Negro alega que os argentinos violaram o regulamento ao supostamente escalar de forma irregular Marcos Rojo.

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"Coisa feia. Ridículo. A presidente do Palmeiras é muito sincera. O que me interessa é que o Palmeiras está em mais uma final e conseguimos esse êxito dentro das quatro linhas, isso que tem que acontecer sempre. Assim, é ridículo tentarmos subterfúgios para termos êxito, sem nenhum motivo", disse à TV Palmeiras.