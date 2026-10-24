Leila critica Flamengo por tentar reverter eliminação da Libertadores

Com o Palmeiras classificado para a final da Libertadores, Leila Pereira, presidente do clube, criticou a postura da diretoria do Flamengo, que tenta modificar o resultado contra o Estudiantes, da Argentina, no torneio continental.
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Dessa forma, o clube carioca, que perdeu nos pênaltis em pleno Maracanã, acionou a Conmebol, na tarde desta sexta-feira (23). O Rubro-Negro alega que os argentinos violaram o regulamento ao supostamente escalar de forma irregular Marcos Rojo.
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"Coisa feia. Ridículo. A presidente do Palmeiras é muito sincera. O que me interessa é que o Palmeiras está em mais uma final e conseguimos esse êxito dentro das quatro linhas, isso que tem que acontecer sempre. Assim, é ridículo tentarmos subterfúgios para termos êxito, sem nenhum motivo", disse à TV Palmeiras.
"Ano passado estivemos em Lima, aconteceu o que aconteceu. Calçamos a sandália da humildade, trabalhamos o ano inteiro e estamos novamente numa final de Libertadores, disputando também na Copa do Brasil, brigando no Brasileirão, campeões do Paulistão", acrescentou.
"É isso que falta nesse clube que está tentando mexer os pauzinhos. Calcem a sandália da humildade, reconheçam. O Palmeiras está na final, o Estudiantes está na final e vai ser um lindo espetáculo em Montevidéu", frisou.
Ato de desrespeito
A mandatária afirmou que considera um desrespeito não só com o Estudiantes, mas também com os torcedores do próprio clube carioca. Por fim, na atual temporada, o Palmeiras mantém vivo o sonho de conquistar a tríplice coroa, pois segue na disputa do título também do Brasileirão e da Copa do Brasil.
"Uma das maiores virtudes do ser humano é a humildade, para reconhecer que às vezes as coisas não acontecem como você quer, os outros clubes também trabalham e querem vencer. Não procurar subterfúgios, deixar o torcedor nervoso. É uma falta de respeito para com seu torcedor e seu adversário", ressaltou.
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