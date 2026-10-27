Abel Ferreira presenteia filho de Lito Sousa com camisa do Palmeiras

O Palmeiras, time do coração de Lito Sousa, recebeu, no último sábado (24/10), a família do aviador para o confronto diante do Red Bull Bragantino, terminado com vitória por 2 x 0 pela 32ª rodada do Brasileirão 2026. O filho do piloto, Malone, de sete anos, foi presenteado pelo técnico Abel Ferreira em um gesto de carinho. Lito morreu no último dia 1º de outubro, vítima da Doença de Creutzfeldt-Jakob, de caráter neuro-degenerativo.

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Em registro compartilhado nas redes sociais, o clube paulistano mostrou como foi a visita da família na Arena Barueri, onde acompanhou a partida a convite do Palmeiras. Viúva do piloto palmeirense, Mila Seidl contou que aprendeu a amar o alviverde justamente por causa do marido.

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De acordo com ela, o amor cresceu com o passar do tempo, e que, mesmo com a partida do companheiro, pretende manter "acesa a chama pelo Palmeiras", pois acompanhar o clube era um programa de família.

"Lá em casa, aprendi a gostar do Palmeiras quando casei com o Lito. Eu não era palmeirense, até porque sou carioca. Mas, ao longo dos anos, fui entendendo que, por ele ser tão apaixonado, que, se eu também não amasse o Palmeiras, eu não teria espaço na nossa família. No começo, fui indo sem pretenção. Mas, então, o Palmeiras virou nosso DNA", contou Mila, vestida com uma camisa do time alviverde e o nome de Lito às costas.

"Nosso filho nasceu e, obviamente, ele não tinha outra opção a não ser torcer pelo Palmeiras. E, agora, tenho no meu coração que preciso manter essa chama acesa de ir nos jogos, de acompanhar o Palmeiras, que é o momento de família, mesmo que o Lito não esteja mais aqui", completou.

O técnico da equipe, o português Abel Ferreira, presenteou Malone com uma das bolas do jogo e ainda uma das camisas utilizadas pelo atacante argentino Flaco López. "Estávamos precisando desse momento (ir ao jogo). Graças a Deus, o Palmeiras ganhou. Foi a realização de um jogo em um dia bom", disse Mila.

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Quem também esteve junto da família foi o neurologista Marcos Fujina. De acordo com o próprio, Marcos foi responsável por parte do tratamento de Lito contra a doença neuro-degenerativa nos últimos momentos em vida. Fujina contou que o aviador, em momentos de dificuldade, sempre trazia à tona as "frases icônicas" de Abel.

"Sempre conversávamos sobre vir aqui juntos quando ele (Lito) saísse do hospital, mas, infelizmente, não conseguimos. Mas ainda bem que a Mila fez o contato com vocês para que pudéssemos vir para realizar esse sonho", afirmou.

O piloto de avião, especialista em aviação e criador do canal Aviões e Músicas, Lito Sousa, morreu no último dia 1º de outubro. Ele estava em casa, na região de Guarulhos (SP), sob cuidados paliativos e com assistência de homecare durante o tratamento contra a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara.

O diagnóstico da enfermidade, marcada pela progressão rápida e causada por príons (proteínas alteradas), foi revelado publicamente pela esposa, em 21 de agosto deste ano. Em julho, o influenciador havia anunciado a cura de um câncer de próstata.

Cerca de quatro meses após o diagnóstico do tumor, Lito notou a perda progressiva do controle motor e da coordenação no braço e na mão esquerdos, além do comprometimento parcial da visão. Devido à complexidade dos sintomas, a suspeita inicial apontava para encefalite autoimune. Contudo, exames confirmaram a DCJ.